الكويت وقطر.. تحدي الشباب الليلة

المصدر: البصرة - البيان

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يشهد استاد الميناء الأولمبي الليلة لقاء الكويت وقطر في تحدي الشباب، وهو الامتحان الأول لانطلاقة الكويت بتشكيلتها الشابة المتجددة أمام المنتخب القطري الذي يخوض المنافسات بعناصر جديدة وشابة من المنتخب الأولمبي المطعم بعناصر من المنتخب الأول الذين شاركوا في مونديال 2022، يدير المباراة الحكم الصيني مانينغ، ويعاونه تشو فاي وتشانغ تشتغ.

ويتسلح «الأزرق» بواقع كونه زعيم «البطولة» بعشرة ألقاب وهو يمنّي النفس بالعودة للعب الأدوار الأولى في المسابقة المفضلة بالنسبة له بعد سنوات من التخبط والمشكلات والإيقاف، وبنسيان خروجه من دور المجموعات في النسختين الأخيرتين، فضلاً عن فشله في بلوغ نهائيات كأس آسيا 2023.

ورغم زعامته للبطولة وكونه الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس الخليج (194 هدفاً)، متقدماً على السعودية (163) وقطر (130)، إلا أن مدربه البرتغالي روي بينتو يعتمد على مجموعة من الشباب أبرزهم شبيب الخالدي، في ظل طي صفحة المخضرم بدر المطوع، ويبرز من الأسماء الصاعدة مبارك الفنيني، حسن حمدان ومهدي دشتي، بجانب عدد من الأسماء الخبيرة مثل فهد الهاجري وخالد إبراهيم والحارس المخضرم سليمان عبد الغفور.

وتضم قائمة الفريق 14 لاعباً لم يسبق لهم التواجد في بطولات الخليج.

من جانبه، يدخل «العنابي» البطولة وفي جعبته ثلاثة ألقاب يتشارك فيها المركز الثاني مع السعودية والعراق خلف الكويت وحققها في 1992 و2004 و2014، ويخوض كأس الخليج بالمنتخب الأولمبي بقيادة البرتغالي برونو بينيريو بدلاً من المنتخب الأول.

وتعرض المنتخب القطري لضربة موجعة بعد استبعاد المهاجم محمد مونتاري صاحب الهدف المونديالي الوحيد للعنابي في كأس العالم ليعوضه لاعب الغرافة أحمد علاء.

ويعتمد المدرب على عدد من لاعبي المنتخب الأول على غرار الحارس مشعل برشم والمدافعين طارق سلمان وهمام الأمين إلى جانب لاعبي الوسط عاصم مادبو وإسماعيل محمد، وتوجد مواهب أثبتت نفسها في الدوري قد تجد لنفسها مكاناً في التشكيل على غرار خالد منير وأحمد فاضل ونايف الحضرمي.

وسبق للمنتخبين الكويتي والقطري اللقاء في 18 مباراة بكأس الخليج ، وكان الفوزللأول في 11 مباراة مقابل 6 للثاني وتعادل المنتخبان على مباراة واحدة.

جاهزية

وأكد مدرب الكويت روي بينتو أن المنتخب القطري قوي و يكن له الاحترام، وقال: استعددنا من خلال مباراة ودية مع العراق، عززت جاهزية اللاعبين ونسعى للظهور بشكل جيد اليوم وأضاف: منتخب قطر جيد، ولكني أثق في لاعبينا وقدرتهم على رغم صعوبة المباراة .

نتيجة إيجابية

وقال برونو بينيريو مدرب قطر: الوقت لم يكن كافياً للاستعداد، ولكن هذا هو الواقع وعادة المباراة الأولى هي الأهم، ونطمح للظهور بشكل جيد، سنقاتل من أجل الظهور المشرف وتحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف: علينا نسيان مشاركة المنتخب في كأس العالم ونتائجه التي جاءت طبيعية بسبب الضغوطات، ونحاول إعطاء فرص حقيقية للاعبين، ليكونوا جاهزين مستقبلاً، ونتعامل مع البطولة بنظام خطوة بخطوة.

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