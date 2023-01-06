 خليجي 25: افتتاح البطولة رسمياً بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

المصدر: أ ف ب

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افتتحت رسمياً الجمعة النسخة الخامسة والعشرون من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في مدينة البصرة جنوب البلاد بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو.

وافتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني البطولة التي تستضيفها مدينة البصرة من 6 حتّى 19يناير 2023 رسمياً وقال "نفتتح اليوم بطولة خليجي 25 على ملاعب البصرة الحبيبية، أهلاً وسهلاً بشباب الخليج منتخبات وجماهير ومشجعين على أرض العراق".

كما حضر حفل الافتتاح كل من رؤساء الاتحادات القطري لكرة القدم حمد بن خليفة آل ثاني والفلسطيني جبريل الرجوب والبحريني الشيخ علي بن خليفة وشخصيات رياضية أخرى من دول المنطقة.

ويستضيف العراق بطولة كأس الخليج العربي التي تعد بطولة لمّ الشمل لعشاق كرة القدم في منطقة الخليج العربي، للمرة الثانية في تاريخه بعد الاولى التي اقيمت في العاصمة بغداد 1979.

ويفتتح منتخبا العراق وعمان مشوارهما في وقت لاحق على ملعب البصرة الدولي ضمن المجموعة الأولى، تلهيا ضمن المجموعة ذاتها مباراة السعودية واليمن على الملعب ذاته.

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