 رونالدو يغيب عن تشكيلة النصر أمام الطائي للإيقاف

المصدر: وكالات

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غاب كريستيانو رونالدو عن تشكيلة فريقه الجديد النصر في مباراته أمام الطائي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم التي تقام اليوم الجمعة، وسط تقارير إعلامية بأن المهاجم البرتغالي كان سيظهر لأول مرة بقميص النصر رغم إيقافه مباراتين.

وسيغيب اللاعب البالغ من العمر 37 عاما عن أول مباراتين محليتين له مع النادي السعودي بعد إيقافه من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لإسقاط هاتف محمول من يد أحد المشجعين بعد هزيمة مانشستر يونايتد في إيفرتون في أبريل الماضي.

ووفقا للوائح الاتحاد الدولي (الفيفا) الخاصة بوضع اللاعبين وانتقالاتهم، فإن أي عقوبة تصل إلى أربع مباريات ضد لاعب من قبل اتحاده السابق يجب "تنفيذها من الاتحاد الجديد".

وكانت مواجهة النصر والطائي مقررة أصلا أمس الخميس، لكن تأجلت 24 ساعة بسبب الأمطار الغزيرة والظروف الجوية التي أثرت على كهرباء الاستاد.

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