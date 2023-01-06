الإمارات والبحرين.. مواجهة مثيرة خلال الانطلاقة الأولى في "خليجي 25"

المصدر: وام

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يستهل منتخب الإمارات مشواره في بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25" في البصرة، بمواجهة نظيره البحريني، حامل اللقب، غداً السبت ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة.

وتقام المباراة في الخامسة والربع مساء، بتوقيت الإمارات، على استاد الميناء الأولمبي بمدينة البصرة.

ويسعى منتخب الإمارات في هذه النسخة للفوز بلقبه الخليجي الثالث، بعد لقبيه السابقين فيي 2007 و2013، فيما يحاول منتخب البحرين الحفاظ على لقبه الأول الذي حققه في النسخة الماضية عام 2019.

ويحاول منتخب الإمارات في هذه المواجهة الافتتاحية تحقيق الفوز ليدعم مبكراً طموحه في العبور إلى الدور الثاني، لكنه يواجه تحديا كبيرا في خطوة البداية أمام المنتخب البحريني حامل اللقب.

وتعد المباراة مواجهة بين أكبر معدل أعمار للمنتخبين في البطولة، حيث يبلغ معدل أعمار المنتخب البحريني 27.9 عاماً، ويأتي المنتخب الإماراتي في المركز الثاني بمعدل أعمار 27.3 عاماً.

وتعددت المواجهات السابقة بين الفريقين على صعيد المنافسات القارية والإقليمية وكذلك الودية، وفاز منتخب الإمارات 2-1 في آخر مواجهة بينهما وكانت في "خليجي 21" بالبحرين عام 2015 ضمن منافسات الدور الأول، فيما تعادل المنتخبان 1-1 في آخر مواجهة جمعت بينهما ببطولة كأس آسيا بأبو ظبي عام 2019.

ويدير المباراة غدا طاقم تحكيم عماني بقيادة أحمد الكاف، ويعاونه رشاد الحكماني وناصر سعيدي، ومعهم الحكم الرابع العراقي علي القيسي، وعلى تقنية "الفار" المغربي رضوان جيد، والسعودي عبدالله الشهري."

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