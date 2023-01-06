خليجي 25.. كايو: التعامل مع المنتخبات بنفس القدر من الاهتمام طريقنا نحو التفوق

المصدر: البيان

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وعد كايو كانيدو لاعب منتخب الإمارات، جماهير الأبيض ببذل كل الجهد الممكن من أجل تحقيق نتائج تليق بسمعة كرة القدم الإماراتية في بطولة خليجي 25.

وأكد كايو أن الفريق عازم على الظهور بصورة مميزة في كل المباريات، والقتال بقوة خلال بطولة خليجي 25 بداية من دور المجموعات، وحتى الوصول إلى المرحلة الثانية من البطولة.

وأوضح كايو أن التحضيرات سارت بشكل جيد، حيث ظل المنتخب يتدرب بصورة منتظمة منذ وصوله إلى مدينة البصرة العراقية، مشيداً بحسن الاستقبال والضيافة، وهو الأمر الذي كان له أثر كبير في رفع الروح المعنوية لكل اللاعبين وبقية أعضاء البعثة.

وأكد كايو احترامه لجميع المنتخبات المنافسة، مشدداً على أن كل منتخب سيكون حريصاً على تقديم أقصى ما يملك، والسعي للمنافسة على اللقب، مؤكداً إنه طموح مشروع للجميع، وحذر من الاستهانة بأي منافس والتعامل مع كل المنتخبات بنفس القدر من الاهتمام، لأن احترام المنافس هو الطريق الأقرب للتفوق عليه.

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