مدرب البحرين: نركز على تقديم أفضل أداء في "خليجي 25" ولا نبحث عن الأعذار

المصدر: وام

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أكد البرتغالي هيليو سوزا، المدير الفني لمنتخب البحرين، أن المنافسة على لقب بطولة "خليجي 25" ستكون شديدة بين جميع المنتخبات المشاركة.

وأوضح سوزا، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة البحرين أمام الإمارات، أن منتخب الإمارات من المنتخبات الخليجية ثابتة المستوى، والذي قطع مشوارا طويلا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم حتى مراحله الأخيرة، ويمتلك من الخبرات ما يدفع حظوظه، علاوة على خوضه العديد من المباريات الودية الفترة لأخيرة.

وقال “ الضغوط ستكون على الجميع وليست على البحرين فقط، صحيح أننا نخوض تجربة جديدة باعتبارنا حاملين اللقب، لكننا فخورين بهذه الوضعية وسنحاول الحفاظ على نفس المسيرة وتحقيق المزيد”.

وأضاف "اعتقد ان النظرة التي سينظر لها منافسنا حاليا ستختلف عن النظرة السابقة لنا قبل فوزنا بكأس خليجي 24" ، لا نبحث عن الاعذار في الملعب نركز على تقديم افضل أداء".

وأكد انه من خلال متابعته لكرة القدم في المنطقة، على مدار السنوات الماضية، فأنه يعتقد أن الفوارق بين منتخبات المنطقة قليلة، وجميعهم قادرون على المنافسة.

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