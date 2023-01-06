خليجي 25.. «الكاف» يدير مباراة البحرين والإمارات تحكيمياً

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت لجنة الحكام لبطولة كأس الخليج العربي، عن أسماء طاقمي التحكيم لمباراتي الغد بين الإمارات والبحرين، والكويت وقطر.

وأسندت اللجنة القيادة التحكيمية لمباراة البحرين والإمارات التي يستضيفها ملعب الميناء، لطاقم التحكيم العماني المكون من أحمد الكاف، ومعاونيه رشاد الحكماني وراشد أمبوسعبدي، والحكم الرابع العراقي علي صباح القيسي، وحكم الفيديو المساعد المغربي رضوان جيد، ويعاونه السعودي عبدالله الشهري، ومقيم الحكام الكويتي محمد باجيه الشمري.

أما مباراة الكويت وقطر على نفس الملعب، أسندتها اللجنة إلى طاقم تحكيم صيني بقيادة ما ننج حكماً للساحة، ويعاونه مواطناه زو في وزانج شينج، والحكم الرابع السعودي شكري الحنفوش، وحكم الفيديو المساعد فو مينج، ويعاونه الفرنسي جيرمي بيجنار، ومقيم الحكام الإماراتي حمد المزروعي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز