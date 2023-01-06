بتوصية كونتي.. توتنهام ينضم لصراع التعاقد مع أوناحي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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دخل الدولي المغربي عز الدين أوناحي لاعب أنجيه الفرنسي، دائرة اهتمامات نادي توتنهام الإنجليزي، لضمه في الميركاتو الشتوي الجاري، بعدما ظهر بمستوى رائع رفقة أسود الأطلس في بطولة كأس العالم 2022.

وبحسب إذاعة " Toksport" الإنجليزية، فإن الإيطالي ؤ مدرب توتنهام، أبدى إعجابه بقدرات أوناحي، وطالب إدارة النادي الإنجليزي بالتحرك لحسم الصفقة.

وتهتم أندية أوروبية أخرى بضم أوناحي مثل نابولي وانتر ميلان وليستر سيتي، فيما خرج برشلونة من سباق التعاقد مع اللاعب المغربي، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وأكدت الإذاعة الإنجليزية، أن أنجيه الفرنسي يرغب في الحصول على 25 مليون يورو، نظير الاستغناء النهائي عن أوناحي، ولكن بعد نهاية الموسم خاصة إن النادي ينافس على صراع البقاء بالدوري الفرنسي، ويحتاج لاستمرار كافة عناصره.

ويتذيل أنجيه جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 8 نقاط، جمعها من 17 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل مثلهما وخسر 13 مباراة.

وشارك أوناحي مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم الأخيرة في 7 مباريات بواقع 571 دقيقة، وظهر الدولي المغربي بشكل رائع، وكان أحد الأسباب الرئيسية وراء إنجاز أسود الأطلس التاريخي، باحتلال المركز الرابع في إنجاز غير مسبوق على المستوى العربي والإفريقي.

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