أروابارينا: نطمح لفرض شخصيتنا أمام البحرين.. وليس هناك مرشح للقب

المصدر: البيان

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عقد صباح اليوم الجمعة، بمدينة البصرة العراقية، مؤتمر مدرب منتخب الإمارات رودولفو أروابارينا، الذي يسبق مواجهة البحرين في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي.

بدأ المؤتمر بالترحيب بالحضور، ثم تحدث المدرب عن الاستعدادات للبطولة، قائلاً: "أولاً أشكر اللجنة المنظمة والعراق على حسن التنظيم والاستضافة، حاولنا الوصول مبكراً للتأقلم على الأجواء، ونطمح لفرض شخصيتنا في مباراة الغد أمام حامل اللقب منتخب البحرين".

وحول المنافس وموقف فابيو ليما من الإصابة، قال أروابارينا: "البحرين سيقاتل بشراسة للحفاظ على لقبه وسنعمل على فرض طريقة لعبنا، فابيو ليس مصاباً، ولكنه عائد من الإصابة وأردنا إراحته، وننتظر آخر التقارير لنحدد مدى جاهزيته، ما تردد عن إصابته ليس صحيحاً".

وعن توقعاته للبطل: "ليس هناك مرشح للقب، ومن سيفرض شخصيته، سيكون لديه فرص أكبر، العمل الجماعي مفتاح الفوز، لدي عناصر متميزة، وهذا سيظهر بالملعب وليس بالكلام فقط".

وحول صعوبة مباراة البحرين، قال أروابارينا: "البطولات قصيرة المدة يكون اللقاء الأول صعباً، وكل المباريات صعبة، ولكن الأولى لها أهمية خاصة، نحتاج حضوراً قويا لإظهار شخصيتنا خلال المباريات".

وعن قلة التهديف خلال العام الماضي وهل يواجه معاناة تهديفية، أجاب أروابارينا: "ليس لدي إحصائيات دقيقة ولكننا خلقنا فرصاً، وهذا أمر مطمئن، وسنصنع فرصاً أكبر خلال البطولة، وسنسعى لترجمتها".

ومن جهته قال قائد منتخب الإمارات وليد عباس: "نشكر العراق على التنظيم المتميز، مباراة الغد أمام البحرين صعبة جداً، المنتخب البحريني يسعى للحفاظ على اللقب، ونحن نسعى لتقديم الأفضل والظهور بشكل جيد".

يذكر أن مباراة منتخب الإمارات أمام البحرين، ستقام غداً السبت، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الخليج العربي في نسخة الـ 25.

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