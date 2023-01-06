تفاصيل حفل افتتاح بطولة «خليجي 25»

المصدر: البيان

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تفتتح منافسات "خليجي 25" في مدينة البصرة العراقية، اليوم الجمعة 6 يناير 2023 على ملعب المدينة الرياضية، حيث سيشهد حفل الافتتاح فقرات منوعة تتعلق بإرث البصرة وما تحمله من تاريخ كبير، ويتناول الحفل أيضاً اللحمة بين الأشقاء في الخليج والتاريخ المشترك.

ويتناول الحفل فقرات عن الدول المشاركة، ويشارك فيه بعض الفنانين العراقيين، كما سيتضمن فقرات مشوقة أخرى لم يفصح عنها المسؤولون في اللجنة المنظمة، لرغبتهم في مفاجئة الجماهير التي ستزحف إلى استاد المدينة الرياضية في وقت مبكر من أجل حجز مقعدها والاستمتاع بما سيكون عليه "خليجي 25".

وتتكون بطولة "خليجي 25" من مجموعتين، الأولى تضم منتخبات العراق والسعودية وعمان واليمن، وتلعب مبارياتها على ملعب البصرة الدولي، بينما تشارك منتخبات الإمارات وقطر والبحرين والكويت ضمن المجموعة الثانية وتلعب مبارياتها على استاد الميناء الأولمبي.

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