مدرب منتخب عُمان: منتخب الإمارات ضمن المرشحين للقب خليجي 25

المصدر: البيان

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أكد برانكو إيفانكوفيتش مدرب المنتخب العُماني، أن منتخب الإمارات ضمن المرشحين للقب بطولة خليجي 25، التي تنطلق منافساتها اليوم الجمعة 6 يناير.

وقال مدرب الوحدة السابق: "الأبيض أفضل منّا في تصنيف فيفا، كما وصل إلى مباراة الملحق الآسيوي المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، وخسر بصعوبة من أستراليا".

وأشار إيفانكوفيتش إلى العوامل التي تمنح المنتخب العراقي الأفضلية عليه قبل مواجهتهما المرتقبة، حيث يفتتح أسود الرافدين مستضيف البطولة مبارياته بلقاء الأحمر على ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة.

وقال إيفانكوفيتش: "أتابع كرة القدم في المنطقة منذ 20 عامًا، المنتخب العراقي لن يفاجئني لإنه فريقٌ قويٌ دائماً، ومن أعرق وأكبر منتخبات الخليج، منتخبٌ شبه متكاملٍ بعدما انضم إليهم أغلب محترفيهم، وسيلعبون على أرضهم وبين 60 ألف متفرج، كما أن مركزهم أفضل من عمان في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم"

وأضاف: "العراق يمتلك الأفضلية في الافتتاح، ولكننا لن نستسلم أو نرفع الراية البيضاء، لم نحضر للمشاركة فحسب، ولا نخشى أحداً، مع احترامنا لأسود الرافدين".

يذكر أن بطولة خليجي 25، ستقام من 6 حتى 19 يناير الجاري، بمدينة البصرة العراقية، وتضم المجموعة الأولى منتخبات العراق، السعودية، سلطنة عمان، اليمن، أما المجموعة الثانية تضم منتخبات البحرين، قطر، الكويت، الإمارات.

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