«أنا عالمي».. جماهير النصر ترحب برونالدو على طريقتها الخاصة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قررت جماهير النصر السعودي، استقبال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بطريقة خاصة، في المباراة الأولى للنادي الأصفر عقب انتقال رونالدو لصفوف العالمي، التي لن يشارك فيها اللاعب.

وكشف النصر عن «التيفو» الذي ستقوم جماهير النادي السعودي برفعه في مباراة الطائي بالدوري السعودي، للترحيب بانضمام رونالدو إلى قلعة العالمي.

وكتب الحساب الرسمي للنصر عبر "تويتر": "أنا عالمي.. لقد سمعها الملايين من نجمنا الجديد كريستيانو رونالدو، أنا عالمي أصبح لقبنا بعد مشاركتنا في كأس العالم للأندية البرازيل عام 2000، باعتبار النصر كان أول نادٍ آسيوي يشارك في البطولة حيث واجهنا ريال مدريد في المباراة الافتتاحية".

وكانت الإعلامية وئام الدخيل التي قدمت حفل استقبال الجماهير النصراوية لرونالدو، طالبت منه التحدث بالعربية، ولبى النجم البرتغالي طلبها، قائلاً: "أنا عالمي"، لتتفاعل جماهير النادي السعودي بشدة مع هذه اللقطة.

وتلعب مباراة النصر والطائي اليوم الجمعة، بعدما كان مقرراً لها أمس الخميس، ولكن تم تأجيلها لمدة 24 ساعة بسبب الأعطال الكهربائية بملعب مرسول بارك، التي نتجت عن سقوط الأمطار.

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