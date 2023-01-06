مصر .. مرتضى منصور يتهم لاعبيْن في الزمالك بتعاطي الحشيش

المصدر: البيان

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اتهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حامل لقب الدوري المصري اثنين من لاعبي الفريق بتعاطي مخدر الحشيش.

وقال منصور في تصريحات لقناة النادي في أعقاب تعادل الفريق مع الداخلية 1-1، الخميس: "تم وقف بعض المستحقات للاعبين إلى نهاية الموسم. وصلنا مرحلة أن لاعبين اثنين خرجا من قائمة المباراة بعد أن تعاطيا الحشيش".

وذكر رئيس النادي أن اللاعبين هما أحمد فتوح وعبد الله جمعة، مؤكدا: "هناك مخدرات في جسديهما".

وخرج اللاعبان من قائمة المباراة قبل دقائق من انطلاقها، بينما قال المدير الفني للفريق جيزوالدو فيريرا عقب اللقاء إن "لديهما شكوى طبية".

وكان منصور، قرر الانسحاب من الدوري المصري عقب التعادل مع الداخلية.

وقال في بيان نشره على صفحته بموقع "فيسبوك": "قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام، هدفها إهداء النادي المنافس بطولة الدوري"، في إشارة إلى الأهلي.

وتابع بيانه: "كما قرر مجلس الإدارة توقيع غرامة مالية على جميع اللاعبين هي خصم 20 بالمائة من المستحقات مع إيقافها إلى أجل غير مسمي".

و"قرر إيقاف كل من أحمد فتوح وعبد الله جمعة وإحالتهما للتحقيق وإجراء تحاليل لهما الجمعة بمعرفة طبيب الفريق، لأسباب لن نفصح عنها، والتأكيد على أنهما غير مصابين بفيروس كورونا، مع عرضهما للبيع".

وبعد التعادل مع الداخلية، رفع الزمالك رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.

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