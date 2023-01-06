دبي تجهز عنود أول حكمة سعودية دولية

المصدر: (الرياض - أ ف ب)

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أصبحت عنود الأسمري أول حكمة سعودية تنال الشارة الدولية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بحسب القائمة التي أعلنها الاتحاد السعودي لكرة القدم. كشفت عنود (34 عاماً) أن الخطوة الأساسية في حصولها على الشارة الدولية كانت في 2019 عندما رشحها الاتحاد السعودي مع أربع من زميلاتها للالتحاق بدورة تحكيم «فيفا» في دبي، ومنها اكتسبت الخبرة ومناقشة المختصين في مضمار التحكيم، وقالت: سعيدة أن أكون أول حكمة سعودية تحصل على الشارة الدولية في تاريخ الرياضة السعودية.

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