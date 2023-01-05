 الهلال يعود للانتصارات ويتفوق على الاتحاد مجددا في الدوري السعودي

المصدر: وكالات

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عاد الهلال لطريق الانتصارات وفاز 1-صفر على الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في الجولة 12 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس.

ورفع الهلال رصيده إلى 25 نقطة، بعدما حقق الفوز بعد التعادل في المباراتين الماضيتين، ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن الشباب ثاني الترتيب ومتأخرا بنقطة عن النصر المتصدر الذي خاض 11 مباراة حتى الآن.

أما الاتحاد فتوقف رصيده عند 24 نقطة من 11 مباراة ليحتل المركز الرابع.

وكرر الهلال تفوقه على الاتحاد، بعدما انتصر عليه في آخر مباراتين، ليكون قد فاز على الفريق الواقع في جدة 10 مرات خلال آخر 15 مباراة في مختلف المسابقات.

بدأت المباراة سريعة من طرف الهلال، وفي الدقيقة 12 ومن هجمة منظمة تلقى ميشيل ديلجادو الكرة من أندريه كاريو وتوغل من الجانب الأيمن وأرسل عرضية أرضية لأوديون إيجالو الخالي من الرقابة داخل المنطقة والذي حول الكرة بسهولة في مرمى الاتحاد.ورفع إيجالو رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى ثمانية بفارق هدف عن أندرسون تاليسكا لاعب النصر الذي يتصدر قائمة الهدافين.

ورد أصحاب الأرض سريعا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكورنادو، لكن عبد الله المعيوف حارس الهلال تصدى للكرة بنجاح في الدقيقة 14.

تألق المعيوف استمر وفي الدقيقة 22 أنقذ تسديدة رائعة من عبد العزيز البيشي لتعود لطارق حامد الذي سدد كرة سهلة وصلت بسلام لحارس الهلال.

وحاول لاعبو الهلال وفي الدقيقة 27 أرسل محمد كنو كرة من وسط الملعب لديلجادو في الجانب الأيمن الذي سيطر على الكرة وسدد من داخل منطقة الجزاء لكن مارسيلو جروهي حارس الاتحاد وقف للكرة بالمرصاد.

وكاد كاريو أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما تبادل الكرة مع ديلجادو في الجانب الأيمن إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن لجروهي.

ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 48 شن الاتحاد هجمة خطيرة بعدما مرر رومارينو الكرة لعبد الرزاق حمد الله الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة صاروخية بقدمه اليسرى لكن المعيوف تصدى للكرة قبل أن تصطدم بالعارضة.

وفي الدقيقة 60 سدد إيجالو كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها جروهي.

وأهدر حمد الله فرصة خطيرة في الدقيقة 64 بعدما سدد من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وبعدها بدقيقة سدد كورنادو كرة خارج المرمى.

وسيطر الهدوء على مجريات المباراة حتى ظهر الهلال مجددا عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 80 بعدما سدد من خارج منطقة الجزاء كرة مرت بعيدا عن المرمى.

ويلعب الاتحاد في المباراة المقبلة أمام الشباب فيما يلعب الهلال ضد الرائد.

وأهدر الشباب فرصة تصدر قمة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن)، بعدما خسر 1 / 2 أمام مضيفه الوحدة.

وتجمد رصيد الشباب، الذي تلقى خسارته الثانية في المسابقة خلال الموسم الحالي، عند 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف النصر (المتصدر).

في المقابل، ارتفع رصيد الوحدة، الذي حقق فوزه الثالث في البطولة هذا الموسم، مقابل 3 تعادلات و5 هزائم إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبادر الشباب بالتسجيل عن طريق كارلوس جونيور في الدقيقة 15، قبل أن ينتفض الوحدة في الشوط الثاني، الذي شهد إحرازه هدفين جاءا بواسطة فيصل فجر وهزاع الغامدي في الدقيقتين 53 و64 على الترتيب.

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