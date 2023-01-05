خليجي "25".. «الأبيض».. حلم اللقب الثالث

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يدخل منتخب الإمارات بطولة كأس الخليج واضعاً عينه على اللقب الثالث في تاريخ مشاركاته بالبطولة بعد أن حصل على اللقب مرتين، كانت الأولى في خليجي 18 في أبوظبي 2007 والثانية خليجي 21 في البحرين عام 2013، وسبق أن حل «الأبيض» وصيفاً وكانت المرة الأخيرة في خليجي 23 بالكويت 2017 وقبلها حل وصيفاً في نسخ 1986، 1988، 1994، ما يؤكد أنه بلغ النهائي 6 مرات في تاريخ البطولة.

ويشارك «الأبيض» بقيادة مدربه الأرجنتيني أروابارينا، الذي يظهر في البطولة الخليجية للمرة الأولى ويستهدف بلوغ منصات التتويج بعد الدعم الكبير الذي وجده من قبل اتحاد الكرة في العام المنصرم ومنحه كامل الصلاحيات.

ويمتلك لاعبو «الأبيض» دافعاً كبيراً لتعويض الجمهور عدم بلوغ مونديال قطر 2022 والذي كان حلماً تم التخطيط له منذ عدة سنوات، لكن المنتخب لم يحالفه التوفيق في تحقيق الهدف، وسيكون التتويج بالكأس الخليجية التي لديها قيمة كبيرة وسط الجماهير، الهدية الأنسب من قبل اللاعبين مع بداية العام الجديد، وللتأكيد على بداية جديدة بمستوى أقوى وأفضل يمضي بعده «الأبيض» نحو الإنجازات والبطولات.

ويخوض «الأبيض» البطولة بقائمة تضم 25 لاعباً، تجمع بين عناصر الخبرة ممثلة في، علي خصيف، خالد عيسى، وليد عباس، ماجد حسن، وتيجالي، مع مجموعة من العناصر الشابة التي أظهرت مقدرات عالية بقيادة حارب عبدالله، خالد الظنحاني، وعلي صالح، ويغيب عن البطولة عدد من الأسماء البارزة والمؤثرة مثل علي مبخوت الهداف التاريخي للكرة الإماراتية وفق رؤية فنية للجهاز الفني الذي رأى عدم اختياره للقائمة.

وبخلاف التتويج بالبطولة الذي يعتبر هدفاً رئيسياً من المشاركة، فإن الجهاز الفني يعمل على تحضير منتخب قوي للبطولات المقبلة، خصوصاً في وجود عدد من العناصر الشابة.

ويعتمد الجهاز الفني على تحضيرات اللاعبين من المشاركة في مباريات الدوري السابقة، مع معسكر تحضيري قصير في دبي، تضمن أداء مباراة ودية أمام منتخب لبنان كسبها بهدف تيجالي في تجربة أولى وأخيرة قبل بدء المشاركة في البطولة، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة البحرين يوم 7 يناير، والمباراة الثانية أمام الكويت 10 يناير والثالثة والأخيرة في الدور الأول ستكون أمام قطر يوم 13 يناير.

المنتخب: الإمارات

اللقب: الأبيض

تاريخ تأسيس الاتحاد: 1971

التصنيف العالمي: 70

أبرز الألقاب: بطولة كأس الخليج 2007، 2013

عدد مشاركاته في كأس الخليج: 23

ألقابه في البطولة: 2

المدرب: الأرجنتيني رودولفو أروابارينا

أبرز اللاعبين: وليد عباس، عبدالله رمضان، فابيو ليما

«الأزرق».. عودة الأمجاد

يتربع الأزرق الكويتي على قائمة المنتخبات الخليجية الأكثر فوزاً بلقب كأس الخليج بعدد 10 ألقاب، تجعل منافسته في غاية الصعوبة، خصوصاً أن 3 منتخبات تأتي خلفه في المركز الثاني بعدد 3 ألقاب فقط، لكن «الأزرق» يدخل خليجي 25 ليس بهدف زيادة الألقاب فقط ولكن من أجل العودة إلى الأمجاد الخليجية مرة أخرى، حيث كان آخر لقب قد فاز به قبل 12 عاماً في نسخة اليمن 2010.

وسيطر المنتخب الكويتي على لقب أول 4 نسخ في البطولة تأكيداً على ريادته، ويسعى من جديد لفرض سيطرته بداية من النسخة الحالية بقيادة مدربه البرتغالي روي بينتو، الذي اختار قائمة تضم 23 لاعباً من أبرز النجوم من جيل الشباب، ولكنه أبعد فهد المطوع عميد لاعبي العالم بعدد 196 مباراة دولية عن القائمة، ما أثار سخطاً كبيراً في الشارع الكويتي، الذي كان يرغب في اختيار المطوع ومنحه فرصة اللعب حتى ينفرد بلقب «العميد» بعد أن تساوى مع البرتغالي كريستيانو رونالدو بمشاركته الأخيرة في مونديال الدوحة، ويفقد «الأزرق» لاعبه حمد حربي وعبدالعزيز وادي بسبب الإصابة

ويسعى الاتحاد الكويتي لكرة القدم إلى بناء منتخب يعيد الأمجاد من جديد للكرة الكويتية التي حققت تميزاً كبيراً على المستوى العربي ونجحت في بلوغ المونديال سابقاً، ومن أجل تحقيق الهدف ركز المدرب البرتغالي للأزرق على اختيار عناصر شابة تمتلك الموهبة للدفع بها في البطولة مع إبعاد بعض أصحاب الخبرة بعد الإخفاق الذي لازم المنتخب في عدم بلوغه لنهائيات كأس آسيا 2023، ليكون المنتخب الحالي بداية تصحيح المسار.

ويفتتح المنتخب الكويتي مشاركاته بلقاء نظيره القطري غداً، ويلتقي في ثاني مبارياته منتخب الإمارات يوم 10 الجاري، ويخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام منتخب البحرين 13 منه.

وأدى المنتخب الكويتي مباراة ودية أمام نظيره العراقي في البصرة يوم الجمعة الماضي خسرها 0-1، في مواجهة حقق عبرها العديد من المكاسب، قبل عودته مرة أخرى للكويت ومواصلة التدريبات قبل وصول بعثته يوم الأربعاء إلى البصرة من جديد للمشاركة في البطولة.

المنتخب: الكويت

اللقب: الأزرق

تاريخ تأسيس الاتحاد: 1952

التصنيف العالمي: 148

أبرز الألقاب: بطولة كأس آسيا 1980، بطولة كأس الخليج أعوام 1970، 1972، 1974، 1976، 1982، 1986، 1990، 1996، 1998، 2010

عدد مشاركاته في كأس الخليج: 24

ألقابه في البطولة: 10

المدرب: البرتغالي روي بينتو

أبرز اللاعبين: بدر طارق، سلطان العنزي، شبيب الخالدي

«العنابي».. تضميد الجراح

يسعى المنتخب القطري في «خليجي 25» لتضميد جراح نتائجه السلبية في بطولة كأس العالم 2022 التي تعرض فيها لثلاث هزائم دون أن ينجح في تحقيق الفوز أو التعادل، ليتذيل مجموعته الشيء الذي أدى إلى إحباط الجمهور القطري، مع قرار المشاركة في البطولة بالمنتخب الأولمبي مدعماً ببعض عناصر المنتخب الأول والتي لم تشارك بشكل أساسي بالمونديال في محاولة لتوزيع الفرص ومنح الشباب فرصة اكتساب الخبرة برؤية مستقبلية من أجل صناعة منتخب أقوى وأفضل يكون لديه القدرة على تحقيق الإنجازات والطموحات، بداية بنهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الدوحة منتصف العام المقبل في تحد جديد للمنتخب.

ومع النظرة المستقبلية فإن «العنابي» يسعى أيضاً خلف لقب البطولة معتمداً على الدافع الكبير الذي يتمتع به عناصر المنتخب من الشباب مع وجود أصحاب الخبرة الذين شاركوا في تحقيق إنجاز الفوز بكأس آسيا 2019، والذي يعتبر الأبرز للكرة القطرية في تاريخها.

وتواجد «العنابي» في كل النسخ السابقة من البطولة الخليجية، وأحرز اللقب 3 مرات أعوام 1992، 2004، 2014، وحل وصيفاً في 4 نسخ، وعلى الرغم من مشاركته بالمنتخب الأولمبي المدعم بلاعبي المنتخب الأول، لكنه يخطط للفوز باللقب الرابع وتأكيد تفوقه وإسعاد محبيه بعد أحزان المونديال.

ويقود المنتخب البرتغالي برونو بينيرو، مدرب المنتخب الأولمبي الذي أطلق صافرة إعداد «العنابي» مبكراً وتحديداً قبل 3 أسابيع من انطلاق البطولة، بطريقة غير منتظمة لمشاركة اللاعبين في التدريبات بعد أن قرر الاتحاد القطري عدم توقف الدوري، ما جعل اللاعبين يتفرغون للمشاركة في مباريات أنديتهم.

ويفتتح «العنابي» مشواره في البطولة غداً بمواجهة الأزرق الكويتي العائد بقوة للبطولات، ويخوض مباراته الثانية 10 الجاري ضد الأحمر البحريني، ويختتم مباريات المرحلة الأولى بلقاء الإمارات 13 يناير.

وتعتبر البطولة تحدياً خاصاً للمدرب البرتغالي الذي اختار قائمة ضمت 27 لاعباً، بهدف إثبات وجوده والنجاح في حدث مهم يمكن أن يرفع من قيمته في عالم التدريب، ما يؤكد وجود العديد من الدوافع في صفوف المنتخب «العنابي» لبلوغ منصات التتويج والعودة إلى الدوحة بلقب البطولة.

المنتخب: قطر

اللقب: العنابي

تاريخ تأسيس الاتحاد: 1960

التصنيف العالمي: 60

أبرز الألقاب: كأس آسيا 2019، كأس العرب 1985، كأس الخليج 1992، 2004، 2014

عدد مشاركاته في كأس الخليج: 24

ألقابه في البطولة: 3

المدرب: البرتغالي برونو بينيرو

أبرز لاعبيه: مشعل برشم، همام الأمين، محمد مونتاري

«الأحمر».. الدفاع عن اللقب

يدافع المنتخب البحريني عن لقب بطولة كأس الخليج بمشاركته في النسخة 25، بعد أن نجح في التتويج بلقب خليجي 24 التي أقيمت في الدوحة عام 2019 على حساب المنتخب السعودي بالفوز عليه بهدف في مباراة النهائي.

ولن ينسى الجمهور البحريني تلك الأمسية الخالدة التي عانق فيها الأحمر البحريني اللقب الخليجي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته، ليكون ذلك الإنجاز التاريخي دافعاً كبيراً للأحمر في النسخة الجديدة التي يستهدف فيها الدفاع عن لقبه مع 7 منتخبات أخرى تنافسه بقوة لأجل انتزاع اللقب والصعود لمنصات التتويج.

وشهدت الكرة البحرينية تطوراً واضحاً في السنوات الأخيرة وكان الفوز بلقب كأس الخليج بداية انطلاق وتطور في الأداء والنتائج بوجود مجموعة من اللاعبين أصحاب الموهبة والطموح مع تميز المنتخب بالاستقرار الفني، الذي يتمثل في المحافظة على وجود المدرب البرتغالي هيليو سوزا على رأس الجهاز الفني، والذي قاد «الأحمر» للقب الخليجي الأول ونجح معه أيضاً في بلوغ نهائي كأس آسيا 2023 بعد أن تصدر مجموعته بجدارة، وسبق له الفوز أيضاً بلقب بطولة غرب آسيا، وينتظر الجمهور البحريني من المدرب البرتغالي تحقيق الإنجاز الثاني في البطولة.

واختار المدرب سوزا قائمة مكونة من 25 لاعباً للمشاركة في البطولة، وبدأ الأحمر تحضيراته أواخر ديسمبر الماضي في المنامة عبر تجمع داخلي وتدريبات مكثفة لخوض البطولة التي يستهلها بلقاء الأبيض الإماراتي غداً، وفي المباراة الثانية يواجه العنابي القطري يوم 10 يناير ويلتقي في المباراة الثالثة منتخب الكويت يوم 13 يناير.

وخاض المنتخب 4 مباريات قوية تأهباً للبطولة في الفترة الماضية، خسر أمام الرأس الأخضر 1-2، وأمام بنما 0-2، وأمام صربيا 1-5 وتعادل أمام المنتخب الكندي 2-2، ووصلت بعثته إلى البصرة بطائرة الثلاثاء الماضي.

وتسيطر حالة من التفاؤل على الشارع البحريني في قدرة «الأحمر» على العودة إلى المنامة بالكأس الخليجية للمرة الثانية قياساً بالمستوى الذي ظل يقدمه المنتخب وانتصاراته الآسيوية الأخيرة، ووجد «الأحمر» دعماً كبيراً أسهم في رفع الروح المعنوية للاعبين وزاد من إصرارهم ورغبتهم في الفوز باللقب الخليجي الثاني.

المنتخب: البحرين

اللقب: الأحمر

تاريخ تأسيس الاتحاد: 1957

التصنيف العالمي: 85

أبرز الألقاب: بطل كأس الخليج 2019، بطل غرب آسيا 2019

عدد مشاركاته في كأس الخليج: 24

ألقابه في البطولة: 1

المدرب: البرتغالي هيليو سوزا

أبرز اللاعبين: سيد جعفر، أمين بنعدي، وليد الحيام

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