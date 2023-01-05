خليجي "25"..السعودية.. صناعة جيل جديد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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لا تتوقع جماهير «الأخضر» من منتخبها الكثير في «خليجي 25»، بعدما قرر اتحاد الكرة السعودي، المشاركة في البطولة بالمنتخب الأولمبي، من أجل صناعة جيل جديد، بقيادة المدرب السعودي سعد الشهري، المدير الفني لـ «الأخضر» الأولمبي، بعدما قدم المنتخب السعودي الأول، مستويات قوية في كأس العالم في قطر 2022، وحقق فوزاً تاريخياً على حساب المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2-1، ولذا، فضل الاتحاد منح لاعبي الأول راحة من المشاركة، مع تدعيم الأولمبي، على أمل تحقيق اللقب الخليجي، والذي سبق وتوج به «الأخضر» أعوام 1994، 2002 و2003، والمركز الثاني أعوام 1972، 1974، 1992، 1998، 2009 و2010، وحل المشكلة الهجومية وندرة الهدافين، والتي عانى منها «الأخضر» الأول في المونديال الأخير.

تحضيرات

بدأ «الأخضر الأولمبي» تحضيراته الأخيرة للبطولة قبل فترة قليلة من البطولة الخليجية، بمعسكر داخلي في الرياض، وبمشاركة 23 لاعباً، تم اختيارهم لتمثيل السعودية في «خليجي 25»، وهم نواف العقيدي، عبد الباسط هوساوي، محمد العبسي، مد الله العليان، محمد أبو الشامات، أحمد بامسعود، حسين الصبياني، زياد الصحفي، مشعل الصبياني، ريان حامد، قاسم لاجامي، رياض شراحيلي، فيصل الغامدي، عوض الناشري، نايف مسعود، مصعب الجوير، سعد الناصر، حسين العيسى، سميحان النابت، تركي العمار، أحمد الغامدي، رائد الغامدي ومحمد مران.

المشاركة

ووصلت بعثة السعودية إلى البصرة، الأربعاء الماضي، ويلعب «الأخضر» ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج، ويبدأ مشواره في البطولة بلقاء اليمن غداً، ثم يلتقي العراق 9 الجاري، ويختتم مبارياته في دور المجموعات، بلقاء عمان يوم 12 من الشهر نفسه.

ورقة رابحة

يتوقع أن يكون محمد مران، أحد نجوم «الأخضر» في «خليجي 25»، بما يملكه من مهارات تهديفية عالية، وبدأ مران مشواره مع فريق شباب الأمجد، ثم انضم إلى فريق شباب النصر في 19 أغسطس 2019، وتم اختياره في 11 يناير 2020، للمشاركة مع الفريق الأول في النصر، ثم انضم إلى الطائي على سبيل الإعارة موسم 2021-2022، فيما انضم للمنتخب السعودي تحت 20 سنة عام 2019، وواصل معه حتى الارتقاء إلى المنتخب الأولمبي.

القيادة الفنية

يعد سعد الشهري (42 عاماً)، واحداً من المدربين الواعدين في الكرة السعودية حالياً، بعدما صنع اسماً لافتاً مع فرق المراحل السنية للقادسية والنصر، تم تكليفه بقيادة منتخب تحت 20 سنة من 2015 إلى 2017، ثم تولى قيادة النهضة والاتفاق، قبل أن يتحمل مسؤولية المنتخب الأولمبي السعودي تحت 23 سنة، بداية من عام 2018 وحتى الآن، ونجح في قيادة «الأخضر الأولمبي» للفوز ببطولتي كأس آسيا وغرب آسيا في 2022.

المنتخب: السعودية

اللقب: الأخضر

تاريخ تأسيس الاتحاد: 1956

التصنيف العالمي: 49

أبرز الألقاب: بطل كأس آسيا 1984 و1988 و1996

بطل كأس العرب 1998 و2002

عدد مشاركاته في كأس الخليج: 23

ألقابه بكأس الخليج: 1994 و2002 و2003 و2004

المدرب: سعد الشهري

أبرز لاعبيه: نواف العقيدي- محمد مران- مشعل الصبياني- فيصل الغامدي

اليمن.. طموح الفوز الأول

يبحث المنتخب اليمني، عن فوزه الأول في البطولة الخليجية، والظهور المميز في «خليجي 25»، مدينة البصرة العراقية، بعد 9 مشاركات سابقة، لم يحقق فيها أي فوز أو إنجاز، وأفضل ما حققه كان المركز السابع في أول مشاركاته بالنسخة 2003، وفي المشاركات الثماني التالية، فشل «نسور سبأ»، في اجتياز دور المجموعات، وخاض خلال تاريخه في البطولة، 30 مباراة، ولم يحقق أي فوز فيها، وتعادل في 6 مباريات، وخسر 24 مباراة، وسجل 10 أهداف، وتلقى مرماه 74 هدفاً.

تحضيرات

استعد المنتخب اليمني لكأس الخليج، بمعسكر خارجي في العاصمة المصرية القاهرة، منذ 24 نوفمبر الماضي، تحت قيادة مدربه ميروسلاف سكوب، وبحضور أحمد العيسي رئيس الاتحاد اليمني للكرة، وبلغ عدد اللاعبين في بداية المعسكر، 40 لاعباً، وخاض 6 مباريات تجريبية مع أندية مصرية، وحقق خلالها الفوز على الترسانة 2-1، وعلى لافيينا 1-0 و3-1 و2-1، وعلى النجوم 1-0، وخسر من طلائع الجيش 0-1، وسعى من خلالها المدرب التشيكي، إلى تعويض غياب المباريات الدولية الودية مع منتخبات أخرى، وإلى خلق الانسجام بين اللاعبين، وتثبيت الأسماء التي ستحافظ على موقعها في المنتخب.

وشهدت الأيام الأخيرة، قبل الاستقرار على القائمة النهائية الممثلة للمنتخب اليمني في «خليجي 25»، استبعاد الحارس محمد عياش، ولاعب الوسط أسامة عنبر، بسبب الإصابة، من معسكر الفريق في مصر، واعتذار اللاعب طارق شهاب المقيم في بريطانيا، بعدما كشف عن معاناته من إصابة قديمة، تحتاج إلى المزيد من الوقت للعلاج، وتم الاستقرار في النهاية على 25 لاعباً، وهم سالم الهارش، محمد أمان، علي فضل عباس، هارون يوسف الزبيدي، مدير عبد ربه الرداعي، أكرم البحري، أحمد محمد الوجيه، جار الله الزغاري، عماد حمود الجديمة، عمرو طلال لطف، عمر عبد الله شارد، محمد فوزي باحميد، محمد حسن الطيري، محمد هاشم النجار، حمزة محمد حنش، أنيس سالم المعاري، عمر عبد الله الداحي، محمد عبد الله الداحي، علي عبده العمري، أحمد ماهر، عبد الواسع المطري، أحمد السروري، حمزة الريمي، أيمن الهاجري وناصر محمدوه.

المشاركة

تبدأ المشاركة اليمنية في «خليجي 25» غداً، بمواجهة نظيره السعودي، ثم منتخبي عمان والعراق، يومي 9 و12 من الشهر نفسه، ضمن المجموعة الأولى، في الوقت الذي أكد المدرب سكوب، على نجاح المعسكر اليمني في مصر، وتجنب سكوب، الحديث عن طموح المنتخب اليمني في البطولة الخليجية، مكتفياً بالإشارة إلى أن العمل حالياً، يتم بهدف بناء فريق يمزج بين لاعبي الخبرة والشباب، ولاعبي المنتخب اليمني الأولمبي، وطالب الجماهير اليمنية بالصبر، ومنح الفريق بعض الوقت، مبيناً أن النتائج الإيجابية المرجوة لن تأتي قريباً، ولكن مع استمرارية العمل بجدية وانتظام، يمكن أن تحقق العام المقبل على أقل تقدير، وهو ما يعني أن المنتخب اليمني، لن يكون مرشحاً للفوز بالبطولة، ليبقى الفريق الوحيد الذي لم يتوج بطلاً لكأس الخليج حتى الآن.

ورقة رابحة

يعد عبد الواسع المطري، لاعب الاتحاد العماني، ورقة رابحة في صفوف المنتخب اليمني، بعد 38 مباراة دولية خاضها مع منتخب بلاده، منذ ظهوره الدولي الأول في 2013، ضد البحرين، خلال مباراة دور المجموعات في تصفيات كأس آسيا 2015، وخسرت اليمن وقتها 0-2، وفشلت في التأهل للبطولة، فيما سجل هدفه الدولي الأول في مباراة الذهاب ضد باكستان، خلال تصفيات كأس العالم 2018، وفاز منتخب اليمن وقتها بنتيجة 3-1.

القيادة الفنية

يملك ميروسلاف سكوب مدرب المنتخب اليمني، مسيرة تدريبية متميزة، وتتضمن قيادته لمنتخب التشيك تحت 20 عاماً، ليكون وصيف في كأس العالم تحت 20 سنة في كندا عام 2007، وحصول منتخب التشيك تحت 19 سنة على الميدالية البرونزية في كأس الأمم الأوروبية 2006، والعمل مدرباً لمنتخب مصر تحت 20 عاماً، ومنتخب البحرين من 2016 إلى 2019، وقيادته الحالية للمنتخب اليمني، هي الثانية، بعد فترة أولى من 2014 إلى 2016.

المنتخب: اليمن

اللقب: نسور سبأ

تاريخ تأسيس الاتحاد: 1962

التصنيف العالمي: 154

أبرز الألقاب: 0

عدد مشاركاته في كأس الخليج: 9

ألقابه بكأس الخليج: 0

المدرب: ميروسلاف سكوب

أبرز لاعبيه: عبد الواسع المطري- أحمد السروري- حمزة الريمي- أيمن الهاجري- ناصر محمدوه

العراق.. عودة لمنصة التتويج

يتطلع المنتخب العراقي، إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، للصعود إلى منصة تتويج كأس الخليج، بعد غياب دام 35 عاماً، وتحديداً منذ تتويجه بطلاً لـ «خليجي 9» في المملكة العربية السعودية عام 1988، ورغم ابتعاد «أسود الرافدين» طوال هذه السنوات عن اللقب الخليجي، إلا أنهم دائماً ما يبقون أحد المرشحين الأقوياء للفوز بتلك البطولة، والتي سبق واحتلوا مركزها الثاني في نسختي 1976 و2013، والمركز الثالث نسختي 2010 و2017.

ولا ينقص الكرة العراقية المواهب طوال تاريخها الطويل، ومنهم حسين سعيد، أحمد راضي، يونس محمود، فلاح حسن، رزاق فرحان ونشأت أكرم، وغيرهم الكثير من اللاعبين، وصولاً إلى الجيل الحالي، والذي يستبشر بهم الشارع الكروي لبلدهم خيراً، في أول تظاهرة رياضية تقام على الأراضي العراقية، بعد سنوات طويلة من الغياب عن استضافة الأحداث الكبرى.

تحضيرات

دشن المنتخب العراقي تحضيراته منذ فترة طويلة، استعداداً للبطولة الخليجية، تحت قيادته مديره الفني الإسباني خيسوس كاساس، والذي دعا اللاعبين للالتزام بتطبيق وتنفيذ التعليمات، والتحلي بالتركيز طوال مبارياتهم في البطولة، واختتم المنتخب تحضيراته بمعسكر داخلي في مركز تدريبات المدينة الرياضية بالبصرة، وفاز خلال المعسكر ودياً على المنتخب الكويتي بهدف دون مقابل، يوم الجمعة الماضي، على ملعب استاد الميناء الأولمبي، وضم المعسكر 23 لاعباً، تم الاستقرار عليهم لتمثيل «أسود الرافدين» في البطولة الخليجية، وهم جلال حسن، فهد طالب، أحمد باسل، مناف يونس، علي فائز، مصطفى ناظم، زيد تحسين، الاي فاضل، حسين عمار، ضرغام إسماعيل، أحمد يحيى، محمد علي عبود، أمير العماري، ريوان أمين، إبراهيم بايش، حسين علي، أحمد ياسين، حسن عبد الكريم، حسين جبار، اسو رستم، علاء عباس، مؤمل عبد الرضا وشيركو كريم.

المشاركة

تنطلق منافسات «خليجي 25» بالمواجهة الافتتاحية اليوم، بين منتخبي العراق وعمان، ضمن منافسات المجموعة الأولى، على ملعب استاد البصرة الدولي، ثم تلتقي العراق مع السعودية يوم 9، ومع اليمن 12 من الشهر نفسه، مع العلم أن العراق كان قد استضاف منافسات بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الخامسة أول مرة عام 1979، في العاصمة بغداد على استاد الشعب الدولي، وتوج بلقبها.

ورقة رابحة

يحمي عرين «أسود الرافدين»، الحارس العملاق جلال حسن (31 عاماً)، وهو من الحراس القادرين على صناعة الفارق في البطولة الخليجية، ويلعب منذ عام 2017، في صفوف نادي الزوراء العراقي، وقبلها بدأ مشواره مع كربلاء من 2009 إلى 2012، ثم تنقل بين أندية أربيل، بغداد، الشرطة ونفط الوسط، وبدأ مع المنتخبات العراقية منذ عام 2009، وانضم للمنتخب العراقي الأول في 2011، ولعب معه حتى الآن 61 مباراة.

القيادة الفنية

لا يمتلك المدرب الإسباني خيسوس كاساس، خبرات كبيرة على صعيد المنتخبات، وتحصل على خبراته بالعمل كمساعد مدرب في عدد كبير من الأندية، إلى جانب المنتخب الإسباني، الذي عمل معه من 2018 إلى 2022، عندما تولى تدريب المنتخب العراقي في نوفمبر 2022، لتكون أول الخطوات على مسيرته التدريبية الحقيقة، وهو الأمر الذي يشعر الجماهير العراقية بالقلق، قبل الحدث الخليجي الهام.

المنتخب: العراق

اللقب: أسود الرافدين

تاريخ تأسيس الاتحاد: 1948

التصنيف العالمي: 68

أبرز الألقاب: بطل كأس آسيا 2007- بطل غرب آسيا 2002

عدد مشاركاته في كأس الخليج: 15

ألقابه بكأس الخليج: 1979 و1984 و1988

المدرب: الإسباني خيسوس كاساس

أبرز لاعبيه: جلال حسن- ضرغام إسماعيل- أحمد ياسين- علاء عباس- حسين جبار

عمان.. لقب ثالث في 14 سنة

عانت عمان طويلاً في كأس الخليج، وعادة ما لازم المراكز الأخيرة في ترتيب البطولة، حتى بدأ المستوى في التحسن والارتفاع، بظهور أجيال جديدة، ضمت نجوماً أمثال هاني الضابط، عماد الحسني، علي الحبسي، بدر الميماني وخليفة عايل، ونجحت في الوصول إلى المباراة النهائية في نسختين متتاليتين، عامي 2004 و2007، وتمكنت أخيراً من الفوز ببطولتين خلال 10 سنوات فقط، والأولى كانت كأس الخليج 2009، عندما استضافت البطولة، بالفوز على السعودية 6-5 بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي، وحققت عمان لقبها الخليجي الثاني في الكويت 2019، بالفوز على الإمارات بركلات الترجيح 5-4، وتحلم الجماهير العمانية بلقب ثالث خلال 14 سنة.

تحضيرات

جرت تحضيرات المنتخب العماني بشكل جيد لـ «خليجي 25»، تحت قيادة مدربه الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، وأنهاها بمعسكر خارجي في دبي، وشهد فوزه على المنتخب السوري بهدف دون مقابل، وسجله لاعبه خالد البريكي، في مباراتهما الودية التي أقيمت الجمعة الماضي، على ملعب استاد نادي ضباط شرطة دبي، واختار بعدها القائمة الممثلة لسلطنة عمان في البطولة الخليجية، وضمت اللاعبين أحمد الرواحي، محمد المسلمي، جمعة الحبسي، محمد المشيفري، حارب السعدي، صلاح اليحيائي، فايز الرشيدي، أحمد الخميسي، أمجد الحارثي، أحمد العدوي، عصام الصبحي، أحمد المطروشي، إبراهيم المخيني، أحمد الكعبي، معتز صالح عبد ربه، جميل اليحمدي، مصعب المعمري، فهمي بيت دوربين، خالد البريكي، زاهر الأغيري، عمر المالكي، أرشد العلوي والمنذر العلوي.

المشاركة

يصطدم منتخب عمان بنظيره العراقي في المباراة الافتتاحية للبطولة اليوم، على ملعب البصرة الدولي، ضمن منافسات المجموعة الأولى، على أن يلتقي بعدها مع المنتخب العماني يوم 9، ويختتم مواجهاته بالمجموعة، بلقاء المنتخب السعودي يوم 12 من الشهر نفسه، ولديه طموح التأهل إلى دور الثمانية من البطولة، والذي يصل إليه أول وثاني كل من المجموعتين، على أن يلعب متصدر المجموعة الأولى أمام وصيف المجموعة الثانية، والتي يلتقي متصدرها مع وصيف المجموعة الأولى.

ورقة رابحة

يعد عمر المالكي (28 عاماً)، واحداً من أهم لاعبي المنتخب العماني المشاركين في «خليجي 25»، وبدأ مسيرته في نادي الشباب، وبعد 6 مواسم مع الفريق، انتقل للعب في صفوف النصر العماني، ثم إلى ظفار في الأول من يوليو 2019، ولعب معه 3 مواسم، قبل الانتقال في 2022، للعب مع الرفاع البحريني، فيما كانت أولى مبارياته الدولية مع المنتخب العماني في 8 أغسطس 2016، وكانت مواجهة ودية أمام تركمانستان، وانتهت بفوز عمان 1-0، ثم انقطع عن المشاركات الدولية لمدة 6 سنوات، حتى تم استدعاؤه للمشاركة أمام نيوزيلندا ودياً في 9 يونيو 2022، وانتهت بالتعادل السلبي.

القيادة الفنية

يتولى الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش (68 عاماً)، تدريب منتخب عمان منذ 19 يناير عام 2020، وحقق مع عمان فوزاً تاريخياً على اليابان في الجولة الأخيرة من تصفيات آسيا لكأس العالم لكرة القدم 2022، وقبلها، وفي ديسمبر 2021، تم تمديد عقده مع عمان حتى عام 2023، وسبق أن خاض برانكو العديد من التجارب التدريبية المهمة، ومنها قيادته للمنتخب الإيراني من 2002 إلى 2006، ونجح بالوصول بالفريق إلى المركز الثالث في كأس آسيا 2004، وللتأهل لكأس العالم 2006، وتدريب نادي الوحدة الإماراتي موسم 2012-2013.

المنتخب: عمان

اللقب: الأحمر

تاريخ تأسيس الاتحاد: 1978

التصنيف العالمي: 75

أبرز الألقاب: 0

عدد مشاركاته في كأس الخليج: 24

ألقابه بكأس الخليج: 2009 و2018

المدرب: برانكو إيفانكوفيتش

أبرز لاعبيه: حارب السعدي- محمود المشيفري- زاهر الأغبري- عمر المالكي

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