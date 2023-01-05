منتخبات "خليجي 25".. وجدول المباريات والقنوات الناقلة مجاناً

المصدر: وكالات

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تنطلق بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25" في مدينة البصرة العراقية، غدا الجمعة وتستمر لغاية 19 يناير 2023، وستقام مبارياتها على ملعبي البصرة والميناء.

وتشارك في البطولة 8 منتخبات العراق والإمارات والسعودية وعمان واليمن وقطر والكويت والبحرين، موزعة على مجموعتين.

المجموعة الأولى: العراق – السعودية – عمان – اليمن.

المجموعة الثانية: البحرين – الكويت – قطر – الإمارات.

وستقام مباريات المجموعة الأولى على ملعب البصرة الدولي، ومباريات المجموعة الثانية على استاد الميناء.

وسيقص منتخب العراق شريط بطولة "خليجي 25" بمواجهة نظيره العماني يوم الجمعة 6 يناير 2023، على استاد البصرة الدولي.

وستقام المباراة الثانية ضمن المجموعة الأولى أيضا في نفس اليوم، بين المنتخبين السعودي واليمني.

ويتصدر منتخب الكويت قائمة الأكثر تتويجا بلقب بطولة كأس الخليج برصيد 10 ألقاب، حققها في السنوات (1970، 1972، 1974، 1976، 1982، 1986، 1990، 1996، 1998 و2010).

منتخب السعودية توج باللقب 3 مرات (1994، 2002، 2004).

قطر توج بلقب بطل كأس الخليج 3 مرات (1992، 2004 و2014).

منتخب العراق توج باللقب 3 مرات (1979، 1984 و1988).

منتخب الإمارات توج بلقب كأس الخليج مرتين عامي (2007 و2013).

منتخب عمان فاز باللقب مرتين عامي (2009 و2018).

منتخب البحرين فاز بلقب بطل كأس الخليج في عام 2019، وهو سيدخل نسخة "خليجي 25" بصفته حاملا للقب.

بينما يعتبر اليمن المنتخب الوحيد الذي لم يسبق له أن تذوق نكهة اعتلاء منصة التتويج في البطولة الخليجية.

جدول مباريات "خليجي 25" بتوقيت العراق:



القنوات الناقلة لمباريات "خليجي 25":

سيكون البث التلفزيوني لبطولة "خليجي 25" متاحا لكافة القنوات العراقية، لإفساح المجال لأكبر عدد ممكن من الجمهور لمتابعة المباريات وخاصة الذين لا يتمكنون من التواجد في محافظة البصرة، وذلك وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مساء الأحد 24 ديسمبر الماضي.

كما كانت اللجنة المنظمة لـ"خليجي"، قد أعلنت في وقت سابق، عن القنوات الناقلة لمبارياتها، حيث سيتم بث مباريات البطولة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" المفتوحة، بجانب قنوات "الكأس" القطرية، وقناة "عمان" الرياضية، وقناة "الكويت" الرياضية، والقناة الرياضية العراقية.

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