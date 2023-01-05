الروماني كوفاكس استيفان يدير المباراة الافتتاحية لـ " خليجي 25"

المصدر: وام

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي، “خليجي 25”، عن حكام مباراتي اليوم الافتتاحي من البطولة واللتين تجمعان منتخبي العراق وعمان في اللقاء الأول والسعودية واليمن في اللقاء الثاني .

ويدير المباراة الأولى التي تجمع منتخبي العراق وعمان، وتقام الساعة 7:00 مساء بتوقيت العراق، (8:00 بتوقيت الإمارات)، الحكم الروماني كوفاكس استيفان، ومواطناه أرتين ميهاي، حكم مساعد أول، ومارنسكو فاسيلي، حكم مساعد ثان.

وتم تعيين الإماراتي عدنان النقبي حكما رابعا، والمغربي رضوان جيد حكما للفيديو المساعد VAR، ومساعده الفرنسي جيرمي باجنار، وتعيين البحريني خليفة الدوسري مقيما للحكام.

وفي اللقاء الثاني بين السعودية واليمن، الذي يقام الساعة ( 9:45 بتوقيت العراق) ( 10:45 بتوقيت الإمارات) يدير المباراة طاقم قطري بقيادة سلمان فلاحي حكم ساحة، يعاونه خالد عايد حكم مساعد أول، وزاهي الشمري حكم مساعد ثان.

وتم تعيين الكويتي عبد الله جمالي حكما رابعا، والقطري عبدالله المري حكما للفيديو المساعد ويعاونه الإماراتي أحمد درويش، وتعيين العراقي نجاح الحميدة مقيما للحكام.

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