اللجنة المنظمة لخليجي "25" تجري تعديلاً على موعد حفل الافتتاح

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"، صباح اليوم الخميس، إجراء تعديل على موعد حفل افتتاح البطولة المقررة إقامتها ما بين يومي (6 و19) يناير 2023.

وأصدر حساب البطولة الرسمي عبر موقع "تويتر"، بيانا، جاء فيه: "أجرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي، خليجي 25، تعديلا على موعد افتتاح البطولة، ليكون الساعة (5:45) مساء، على أن تكون مباراة الافتتاح بين العراق وسلطنة عمان الساعة السابعة، ولقاء السعودية واليمن في التاسعة وخمس وأربعين دقيقة، من مساء ذات اليوم الجمعة 6 يناير 2023".

ويشارك في البطولة 8 منتخبات هي الإمارات والسعودية وعمان واليمن وقطر والكويت والبحرين.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية والعراق وعمان واليمن، وتلعب مبارياتها على ملعب البصرة الدولي.

في المقابل، تشارك منتخبات الإمارات وقطر والبحرين والكويت ضمن المجموعة الثانية وتلعب مبارياتها على استاد الميناء.

يذكر أن منتخب البحرين كان قد توج بلقب بطل النسخة الماضية 2019، على حساب نظيره السعودي، بفوزه عليه (1-0) في المباراة النهائية للبطولة، في قطر.

بينما يحمل المنتخب الكويتي الرقم القياسي للأكثر تتويجا بلقب بطل كأس الخليج، برصيد 10 ألقاب، بفارق 7 مرات كاملة عن أقرب ملاحقيه، وهي منتخبات السعودية وقطر والعراق.

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