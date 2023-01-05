الكهرباء تحرم رونالدو من الظهور الأول مع النصر السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تقرر بشكل رسمي تأجيل مباراة النصر والطائي بالجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري السعودي، التي كان من المقرر أن تقام في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت الإمارات.

وجاء التأجيل بسبب الأعطال الكهربائية في ملعب مرسول بارك، التي نتجت عن سقوط الأمطار.

وبحسب التقارير الرسمية، فإن التأجيل سيكون لمدة 24 ساعة على أن تقام المباراة غداً الجمعة.

وكتب الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع "تويتر": "نظراً لحدوث بعض الأعطال الكهربائية في ملعب المباراة بعد هطول الأمطار، تلقى نادي النصر قراراً بتأجيل مباراة الطائي لتقام غداً الجمعة بإذن الله".

وكان من المتوقع أن تكون مباراة الطائي هي الأولى للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر، بعد انتقاله مؤخراً لصفوف الفريق السعودي، قبل أن يتم تأجيلها.

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