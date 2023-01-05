بعد التعاقد مع رونالدو.. ماذا حدث لصاحب الرقم 7 بالنصر السعودي؟

المصدر: ا ف ب

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مئات المشاركات والتعليقات حصدها خبر على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه أن نادي النصر السعودي فسخ عقد اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف بعد رفضه التنازل عن الرقم 7 للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

إلا أن الادعاء غير صحيح، ماشاريبوف ما زال في صفوف النادي وقد نشر صورة تجمعه برونالدو، بعد تقديمه رسمياً الثلاثاء.

وتضمنت المنشورات صورة اللاعب الأوزبكي، مرفقة بالتعليق "النصر السعودي يفسخ عقد اللاعب جلال الدين ماشاريبوف، بعد رفض اللاعب التنازل عن الرقم 7 لرونالدو".

وبدأ تداول هذه الأخبار حاصدة مئات المشاركات على فيسبوك وتويتر في 31 ديسمبر 2022، أي بعد يوم من إعلان نادي النصر السعودي تعاقده مع رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، حتى عام 2025، بصفقة مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو. إلا أن الادعاء غير صحيح.

فقد نشر ماشاريبوف، عبر حسابه، الأربعاء، أي بعد تقديم نادي النصر السعودي نجمه العالمي الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو وسط أجواء احتفالية وألعاب نارية، صورة لهما.

وأرفق ماشاريبوف، الذي ارتدى سابقاً الرقم 7 في النصر، الصورة التي يبدو فيها مبتسماً ومعانقاً رونالدو، خلال تمرينات، رياضية أجريت الثلاثاء على هامش تقديم الأخير، بالتعليق "7/77" في إشارة إلى رقمه الجديد في النادي، ورقم رونالدو.

كما نشر النادي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك مجموعة من الصور لرونالدو يلقي التحيّة على لاعبي النصر في غرفة الملابس، من بينهم ماشاريبوف الذي كان يرتدي الرقم 77.

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