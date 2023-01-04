"الاختباء لأيام بفندق في مدريد"..الكشف عن كواليس صفقة رونالدو

المصدر: وكالات

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كشف محمد الخريجي رئيس شركة "الوسائل" السعودية، إحدى رعاة نادي النصر لكرة القدم، كواليس الرحلة إلى مدريد لإقناع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بارتداء قميص "العالمي".

وقال محمد الخريجي في تصريحه لقناة "العربية": اختبأ وفد نادي النصر في فندق لمدة ثلاثة أيام، للحفاظ على سرية الصفقة، بينما ساهمت رغبة رونالدو في اللعب للنصر إلى تسوية المحادثات.

وأضاف الخريجي: لم أتجول في مدريد، مكثنا في نفس الفندق لمدة ثلاثة أو أربعة أيام،وفضلنا الاختباء في قاعة المؤتمرات بالفندق، مشيراً إلى أن الرغبة المتبادلة بين الجميع ساهمت في إنجاح هذه الشراكة وما سهل المفاوضات هو أيضا الأشياء الإيجابية التي تحدث في المملكة العربية السعودية حيث باتت عنصر جذب للعديد من النجوم العالميين لإيجابية التحول الذي يحدث هنا.

وأوضح رئيس نادي النصر مسلي آل معمر أن الوفد سافر إلى مدريد بهدف الاتفاق على الشروط النهائية للعقد بعد أن بدأت المفاوضات مع النجم البرتغالي الصيف الماضي.

وتعاقد رونالدو البالغ من العمر 37 عامًا مع نادي النصر حتى صيف عام 2025 ، وسيتلقى راتبًا سنويًا قدره 200 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأعلى أجراً في كرة القدم.

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