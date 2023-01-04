موعد مشاركة رونالدو الأولى مع النصر السعودي

المصدر: وكالات

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يخوض النصر أولى مبارياته بعد استقدام النجم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو، عندما يلاقي الطائي الخميس في المرحلة الثانية عشرة وهو في صدارة ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم.

وقدّم "العالمي" أفضل لاعب في العالم خمس مرات الثلاثاء أمام مدرجات ممتلئة في ملعب "مرسول بارك" حيث سيلاقي الطائي سابع الترتيب.

قال اللاعب البالغ 37 عاماً والقادم لموسمين ونصف بصفقة تزيد عن 200 مليون دولار، خلال مهرجان تقديمه "أنا لاعب فريد من نوعي. من الجيد الحضور إلى هنا (السعودية). حطّمت كافة الأرقام القياسية هناك (أوروبا) وأود كسر القليل من الأرقام القياسية هنا".

وتابع "الانتقال إلى النصر تحد كبير ولكن من ناحية أخرى أنا سعيد، عندما اتخذت قراري عائلتي دعمتني وخاصة أطفالي. أنا حقا فخور وسعيد بالتواجد في السعودية".

وأكد رونالدو أن توقيت مشاركته في المباريات يتوقف على رأي المدرب الفرنسي رودي غارسيا.

ويتصدر النصر الترتيب (26 نقطة)، بفارق نقطة عن الشباب واثنتين عن الاتحاد اللذين لعبا مباراة أقل.

وبعد الأداء الجيد في مباراة الديربي أمام غريمه الهلال (2-2)، ظهر النصر بصورة دون المأمول أمام الخليج رغم الفوز بهدف الكاميروني فنسان أبو بكر ويطمح في تقديم الأداء المقرون بالنتيجة ومواصلة الصدارة.

يعوّل النصر على نجومه البرازيلي اندرسون تاليسكا متصدر ترتيب هدافي الدوري (9)، ومواطنه غوستافو وأبو بكر وغيرهم من النجوم.

بدوره، تمكن الطائي من ايقاف سلسلة 3 هزائم متتالية واستعاد توازنه برباعية في مرمى الباطن.

قمة بين الاتحاد والهلال

سيكون ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، مسرحاً لمباراة الكلاسيكو التي تجمع الاتحاد والهلال الخميس، في قمة منافسات الجولة.

وحافظ الاتحاد على المركز الثالث برصيد 24 نقطة، جمعها من 10 مباريات، بينما تراجع الهلال للمركز الخامس (22) بعد تعادلين.

يسير الاتحاد في الدوري بشكل مميز، ويبقى هو الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة، ويطمح في تحقيق فوزه الرابع توالياً والثامن في البطولة.

ورغم افتقاد الاتحاد للثلاثي مدالله العليان واحمد بامسعود وعوض الناشري مع المنتخب الرديف المشارك في خليجي 25، إلا أنه لن يتأثر بغيابهم كونه لا يعتمد عليهم بشكل أساسي.

ويعول الاتحاد على الثنائي الهجومي المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي رومارينيو داسيلفا اللذين ساهما بشكل مباشر في فوز فريقهما في معظم المباريات.

مازال الهلال، حامل اللقب في آخر 3 مواسم، بعيداً كل البعد عن مستواه المعروف، وساهم في ذلك، الإصابات التي تعرض لها بعض لاعبيه الأساسيين أمثال سلمان الفرج وياسر الشهراني والمالي موسى ماريغا الذي قد يكون جاهزاً للمشاركة بعد دخوله التدريبات الجماعية.

ويأمل الهلال في مصالحة جماهيره والظهور بصورة مختلفة، خصوصاً وأنه تتواجد في صفوفه مجموعة كبيرة من اللاعبين الذي شاركوا مع الأخضر في كأس العالم 2022، إلى جانب العناصر الأجنبية، أمثال سعود عبدالحميد وناصر الدوسري ومحمد كنو وعبدالإله المالكي وسالم الدوسري، والكوري هيون-سو جانغ والبيروفي أندري كاريو والمهاجم النيجيري أوديون إيغالو.

الشباب لتخطي الوحدة

ويسعى الشباب الثاني إلى تخطي عقبة مضيفه الوحدة الخميس على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة، في مباراة ترجح خلالها كفة الشباب على الورق.

وتراجع الوحدة للمركز الثالث عشر (9) وله مباراة مؤجلة مع الفتح، في حين ينفرد الشباب بالمركز الثاني (25).

ومع أن الوحدة لم يخسر مع مدربه الجديد التشيلي خوسيه لويس سييرا، إلا أنه لم يحقق أي فوز في الدوري واكتفى بتعادلين مع ضمك والعدالة.

وبعدما تلقى خسارتين في الكأس ثم الدوري، استعاد الشباب توازنه وحقق فوزاً بثلاثية على الاتفاق، ويتطلع إلى تخطي مضيفه والمحافظة على مركزه الحالي او اعتلاء الصدارة فيما لو تعثر النصر.

ويضم الشباب في صفوفه نخبة من اللاعبين المميزين يتقدمهم قائده الأرجنتيني إيفر بانيغا ومواطنه كريستيان غوانكا والاسباني سانتي مينا والبرازيلي كارلوس جونيور.

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