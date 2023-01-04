ثلاثة أسباب تقف عائقاً أمام الظهور الأول لرونالدو مع النصر السعودي

المصدر: البيان

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تقف ثلاثة أسباب أمام الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع ناديه الجديد النصر السعودي، في مباراته المقبلة أمام الطائي.

ويلتقي النصر مع الطائي غداً الخميس، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن مشاركة رونالدو أمام الطائي، تتوقف على ثلاثة شروط، الأول هو رحيل أحد اللاعبين الأجانب الموجودين بقائمة النصر، لاسيما أن عدد الأجانب حالياً 9 بزيادة لاعب واحد عن الحد المسموح به، مشيرة إلى أن الأقرب للرحيل عن النصر واحد من الثنائي الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف أو الكاميروني فينسنت أبوبكر.

وأكدت الجريدة السعودية أن الشرط الثاني هو استلام النصر إشعار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بخصوص تسلم نادي جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، ولاعب النادي السعودي السابق البرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا، لمستحقاتهما المتأخرة لدى النصر، بعدما نجحت إدارة النادي بالفعل في تسوية مستحقات الطرفين.

ويكمن الشرط الثالث في وضوح الرؤية فيما يتعلق بالبطاقة الدولية لرونالدو، ومدى ارتباطها بالعقوبة الموقعة عليه من جانب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بإيقافه مباراتين، من عدمه، وهي العقوبة التي وقعت عليه قبل فترة بسبب واقعة كسره لهاتف طفل بعد إحدى مباريات مانشستر يونايتد.

وكان النصر السعودي قدم رونالدو مساء أمس الثلاثاء، في على ملعب مرسول بارك، في حفل ضخم وسط حضور جماهيري كبير.

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