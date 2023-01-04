في الظهور الأول.. رونالدو يضيف بصمته التهديفية سريعاً مع النصر السعودي (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تدريبات النصر السعودي أمس الثلاثاء، بعد تقديمه للجماهير في حفل ضخم على ملعب مرسول بارك، شهد حضور جماهيري كبير.

وسجل رونالدو أكثر من هدف في التدريب الأول له مع النصر، وتفاعلت معه الجماهير الحاضرة التي استمرت في المدرجات لمتابعة النجم البرتغالي في المران الأول له مع العالمي، ولم تكتف بحضور حفل التقديم.

ووقع رونالدو بعد دخوله لملعب مرسول بارك على 7 كرات، ثم ألقها للجماهير الحاضرة.

ومن المتوقع أن يشارك رونالدو مع نادي النصر في مباراة الطائي المقبلة بالدوري السعودي، المقرر لها غداً الخميس على ملعب مرسول بارك في السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

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