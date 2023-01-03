نادي النصر السعودي يقدم رونالدو بعد صفقة انتقاله

المصدر: أ ب

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قدم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو رسميا في حفل توقيع الثلاثاء أعلن فيه الانضمام للنادي بعد رفضه عروضا أخرى من أوروبا وأمريكا الشمالية.

نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس السابق وقع عقدا لعامين ونصف العام مع فريق الدوري السعودي في واحدة من أكبر الانتقالات المفاجئة في تاريخ الكرة.

وقال رونالدو في مؤتمر صحفي ”أنا فخور باتخاذ هذار القرار الكبير في حياتي. لقد انتهى عملي في أوروبا. فزت بكل شيء ولعبت لأهم الأندية في أوروبا. هذا تحد جديد.”

ينتظر تقديم رونالدو للمشجعين لاحقا في حديقة مرسول التي تتسع لخمسة وعشرين ألف شخص في الرياض التي ستصبح مدينته الجديدة بعد الاتفاق على صفقة تصل قيمتها لمائتي مليون دولار سنويا، ما يجعله اللاعب الأعلى أجرا في التاريخ.

وأضاف رونالدو ”لا أحد يعرف هذا لكن كان لدي العديد من الفرص في أوروبا والبرازيل وأستراليا وأمريكا والبرتغال، حاول العديد من الأندية التوقيع معي. منحت كلمتي لهذا النادي. أود أن أقدم رؤية مختلفة عن هذا البلد وكرة القدم. ولهذا قبلت هذه الفرصة.”

حملت شاشات فيديو كبرى على جدران خارجية صورة رونالدو بالقميص الأصفر والأزرق للنادي.

النصر، بطل الدوري السعودي 18 مرة، قدم عرضه لرونالدو، 37 عاما، خلال كأس العالم الذي أقيم في قطر لكن الصفقة لم تعلن حتى 30 ديسمبر .

سافر رونالدو إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض مساء الإثنين واستقبل المشجعون اللاعب مع أسرته قبل أن يخضع رونالدو لفحوص طبية الثلاثاء.

يتوقع أن تسفر صفقة الانتقال عن تركيز غير مسبوق على كرة القدم السعودية قبيل محاولة التقديم بطلب استضافة كأس العالم في 2030.

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