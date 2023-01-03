خليجي 25: السعودية تبحث عن لقب رابع.. بمنتخب رديف

المصدر: أ ف ب

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رغم تألق المنتخب السعودي بتأهله لأولمبياد لوس أنجليس 1984 وتتويجه بكأس آسيا في 1984 و1988، ثم بلوغه ثمن نهائي مونديال 1994، إلا أن بطولة كأس الخليج في كرة القدم استعصت عليه في أول عشر نسخ شارك فيها، قبل أن تبتسم له في النسخة الثانية عشرة في الإمارات عام 1994.

حقق المنتخب الأخضر فورة في تلك الفترة، فأحرز لقبين توالياً في النسخة 15 التي أقيمت بالرياض عام 2002، ثم الكويت في 2003.

ويتطلع المنتخب السعودي للتتويج باللقب الرابع من خلال النسخة 25 التي ستقام بمدينة البصرة في العراق، خلال الفترة من 6 إلى 19 كانون الثاني/يناير، رغم مشاركته بالمنتخب الرديف الذي يضم بعض عناصر الخبرة.

ومنذ انطلاقة النسخة الأولى عام 1970، لم يغب الأخضر عن المشاركة باستثناء النسخة العاشرة التي انسحب منها احتجاجا على تعويذة الدورة التي استضافتها الكويت عام 1990.

وشارك بالمنتخب الرديف في الدورة العشرين التي اقيمت في اليمن 2010 وبلغ خلالها الدور النهائي، والدورة الثالثة والعشرين التي استضافتها الكويت عام 2017 وودع خلالها البطولة من دور المجموعات.

وتولى تدريب الأخضر في مشاركاته السابقة 21 مدرباً، أبرزهم المجري فيرينتس بوشكاش، والبرازيلي ماريو زاغالو الذي أشرف على المنتخب في الدورة السادسة وبداية الدورة السابعة قبل أن تتم إقالته بعد الخسارة من العراق ويتم اسناد المهمة للمدرب الوطني خليل الزياني.

ومن ضمن الأسماء المميزة التي أشرفت على الأخضر، الألماني أوتو فيستر، الأرجنتيني غابريال كالديرون، الهولندي فرانك ريكارد، الفرنسي هيرفيه رونار، الهولندي جيرارد فان در ليم الذي حقق لقب النسخة السادسة عشرة عام 2003.

- ماجد عبدالله الأبرز -

وبرز في صفوف الأخضر خلال الدورات الماضية مجموعة كبيرة من اللاعبين، أبرزهم ماجد عبدالله الذي يتصدر قائمة هدافي المنتخب برصيد 17 هدفاً ووصيف هدافي البطولة بفارق هدف وحيد عن الكويتي جاسم يعقوب، واحمد عيد الذي توج بجائزة أفضل حارس 1970 و 1972، وفؤاد أنور الذي فاز بجائزة هداف البطولة 1994.

كما برز محمد الدعيع الذي فاز بجائزة أفضل حارس لدورتين متتاليتين 2002 و2003، وصالح النعيمة وصالح خليفة وفهد الهريفي ويوسف الثنيان واحمد جميل وسامي الجابر وحسين عبدالغني وفهد المهلل وغيرهم من اللاعبين.

وفي نسخة خليجي 25، وقع المنتخب السعودي في مجموعة أولى تضم العراق واليمن وعمان. ويأمل المدرب سعد الشهري بالسير على خُطى المدربين الوطنيين محمد الخراشي الذي قاد الأخضر للفوز بلقب 1994، وناصر الجوهر في 2002.

ويعتبر الشهري، رابع مدرب وطني يقود المنتخب في دورات الخليج، بعد المدرب القدير خليل الزياني في 1984 و1986، محمد الخراشي الذي قاد الأخضر في الدورة الثانية عشرة، وناصر الجوهر الذي تولى المهمة مرتين، الأولى في الدورة 15 بالرياض، والثانية في الدورة التاسعة عشرة بعُمان عام 2009.

ويفتتح المنتخب السعودي مشاركته بمواجهة اليمن يوم الجمعة على أن يخوض الإثنين المقبل مباراته الثانية ضد منتخب العراق، ويلاقي يوم الخميس 12 كانون الثاني/يناير عمان.

وكان المنتخب السعودي الأول خرج من مشاركة في مونديال قطر بدأت بشكل رائع قبل ان تنتهي مخيبة باقصائه من دور المجموعات.

اصبح اول منتخب آسيوي يتغلب على الارجنتين في كأس العالم (2-1)، بمشاركة نجمها ليونيل ميسي الذي قادها لاحقا لاحراز اللقب، لكن لاعبي المدرب الفرنسي هيرفيه رونار سقطوا بعد ذلك أمام بولندا 0-2 والمكسيك 1-2.



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