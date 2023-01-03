خليجي 25: قصّة عشق بين عُمان وركلات الترجيح

المصدر: أ ف ب

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تشارك عمان في كأس الخليج للمرة الثالثة والعشرين في تاريخها وهي ان احتفظت بالكثير من الذكريات خلال النسخ السابقة، الا ان مفارقة ركلات الترجيح في البطولة ارتبطت باسم السلطنة بشكل غريب واهدتها لقبيها الوحيدين.

كما انها ودعت على أبواب مشاركتها الـ23 لاعبها التاريخي في البطولة احمد مبارك المعروف باسم "كانو" الذي اعلن اعتزال كرة القدم نهائيا الأحد عن عمر 37 عاما، بعدما استبعده المدرب الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش من تشكيلة "الأحمر" في نسخة خليجي 25 في البصرة، وحرمه من مشاركة قياسية عاشرة على التوالي.

وحسمت اربع نسخ في تاريخ كأس الخليج منذ انطلاقها عام 1970 بركلات الترجيح، وجميعها ارتبطت بعمان.

عندما فاز العراق على قطر بركلات الترجيح 4-3 (1-1) في 1984 كانت عمان هي الدولة المستضيفة، ثم تكرر اسمها في 2004 عندما أحرزت قطر اللقب على حسابها من نقطة الترجيح 6-5 (1-1).

وأحرزت عمان لقبها الأول في 2009 بفوزها على السعودية بركلات الترجيح 6- 5(صفر-صفر)، ثم الثاني في 2018 بنفس الطريقة بتخطيها الامارات 5-4 (صفر-صفر).

وامتلكت عمان في المناسبتين حارسين عملاقين هما علي الحبسي (41 عاماً والمعتزل في 2020) أكثر من توّج بجائزة افضل حارس مرمى في تاريخ البطولة أعوام2003 و2004 و2007 و2009 و2011، والحارس الحالي للمنتخب فايز الرشيدي (34 عاما).

وأضاف مبارك قائد عمان السابق سبباً إضافياً للفوز باللقبين، وهو امتلاك "الأحمر" لجيل ذهبي كان خسر نهائيين على التوالي في 2004 امام قطر و2007 أمام الامارات (صفر-1).

وقال مبارك في حديث صحافي سابق ان "الخسارة في 2004 بركلات الترجيح سببت لنا العقدة، لذلك سعينا لعدم تكرارها على أرضنا في 2009، حيث كان كل لاعب ينظر الى المدرجات قبل التسديد وكان يفكر انه لا يريد ان يخرج الجماهير المتواجدة حزينة".

وتابع:" المدرب (الفرنسي كلود لوروا) كان له الدور الكبير أيضاً، حفّز اللاعبين بطريقة غير طبيعية، كما احسن اختيار المنفّذين لركلات الترجيح وادخل لاعبين قبل نهاية المباراة مع السعودية من اجل ذلك ومن بينهم هاشم صالح الذي سدّد بطريقة مميزة".

وتكرّر نفس الأمر عام 2018 في "خليجي 23"، حيث فاز مبارك بجائزة افضل لاعب في النسخة التي أقيمت في الكويت، وقال عنها ان"البطولة كانت تريدنا وتريد اسعاد جمهورنا الذي زحف خلفنا"، في اشارة الى اهدار نجم الامارات السابق عمر عبد الرحمن"عمّوري" لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، تصدى لها الرشيدي ببراعة، قبل اللجوء الى شوطين إضافيين ثم ركلات الترجيح.

- اعتزال العميد -

واعلن عميد اللاعبين العمانيين اعتزاله كرة القدم نهائيا قبل أيام من انطلاق النسخة الخامسة والعشرين من كأس الخليج التي شهدت تألقه وسجل اول أهدافه الدولية عبرها في نسخة 2003 بمرمى الامارات (2-صفر).

وقال مبارك أكثر اللاعبين العمانيين خوضا للمباريات مع منتخب بلاده (183) عبر حسابه في تويتر " فخور بكل ما قدمته لمنتخب بلدي ولمسيرتي الاحترافية الخارجية، انتهت مسيرتي في كرة القدم كلاعب وبكل تأكيد سأواصل رحلتي معها ولكن هذه المرة ليس داخل المستطيل الأخضر، شكرا لكم جميعا من القلب، أراكم جميعًا على خير".

وكان مبارك الذي كان العروبة آخر الأندية التي لعب لها يأمل بالمشاركة في"خليجي 25 " للمرة العاشرة على التوالي، لكن ايفانكوفيتش استبعده رغم مطالب وسائل الاعلام والجماهير العمانية بضمه.

- أفضل تشكيلة -

وبرّر ايفانكوفيتش الذي يخوض غمار كأس الخليج للمرّة الأولى منذ تعيينه مدرباً لعمان في 2020 خلفا للهولندي إرفين كومان استبعاد مبارك وغيره من المخضرمين مثل عيد الفارسي وعلي البوسعيدي ومحسن جوهر بالتأكيد "اخترت افضل تشكيلة".

وقال المدرب الكرواتي قبل السفر الى البصرة حيث تنطلق البطولة الجمعة وتلعب عمان في مجموعة أولى تضم العراق واليمن والسعودية "حسب تقديري اخترت أفضل تشكيلة، وهدفي الأساسي بناء منتخب شاب وأنا أنظر للمستقبل وليس لفترة محددة، خاصة اننا مقبلون على المشاركة في نهائيات كأس آسيا".

وتابع "لا أنكر مستوى وتاريخ اللاعبين المستبعدين وعطاءهم في السنوات الماضية، لكنني قررت استدعاء لاعبين جدد لأنني أتطلع للغد وبعد غد وأحمد الكعبي ومعتز صالح وعبد الله فواز ومصعب المعمري والمنذر العلوي وصلاح اليحيائي هم مستقبل كرة القدم العمانية".

وخاضت عمان معسكرا في دبي قبل "خليجي 25" ولعبت امام سوريا وديا مرتين، وكان الفوز لصالحها 2-1 و1- صفر.

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