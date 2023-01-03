(خليجي 25).. "البحريني" الاعلى في معدل الأعمار.. والسعودية وقطر الأقل

المصدر: وام

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تترقب منافسات النسخة الـ25 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، ظهور العديد من الأسماء الشابة في صفوف المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة، في ظل اعتماد أكثر من منتخب على تشكيلة يغلب عليها عناصر الشباب.

وتستضيف مدينة البصرة العراقية بطولة "خليجي 25" خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير الجاري، بمشاركة 8 منتخبات هي الإمارات، والعراق "البلد المضيف"، والسعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، وعمان واليمن.

وتشير الإحصائيات إلى أن متوسط أعمار جميع لاعبي البطولة يعد من أقل الأعمار التي شاركت في تاريخ البطولة، خاصة في ظل اعتماد بعض المنتخبات مثل السعودية وقطر على لاعبي المنتخب الأولمبي، إضافة إلى وجود أغلبية من اللاعبين الشباب في تشكيلة باقي المنتخبات مع وجود عدد من اللاعبين أصحاب الخبرة.

ووفق إحصائيات موقع "ترانسفير ماركت" يعد منتخب البحرين، حامل لقب البطولة في نسختها الأخيرة، هو صاحب أعلى معدلات أعمار في البطولة، حيث يبلغ متوسط أعمار لاعبيه المشاركين 27.9 عام، وأكبر لاعب في التشكيلة هو الحارس سيد جعفر (37 عاما)، وأصغر لاعب هو إبراهيم الختال (22 عاما).

ويأتي منتخب الإمارات في المركز الثاني من حيث معدل أعمار اللاعبين المختارين، بمتوسط أعمار 27.3 عام، واكبر لاعب في التشكيلة هو المدافع وليد عباس (37 عاما)، وأصغرهم هو حارب عبدالله (20 عاما).

ويبلغ متوسط أعمار لاعبي المنتخب العماني المشاركين 27.2 عام، وأكبر لاعبيه هو حارس مرماه فايز الرشيدي (34 عاما) وأصغرهم هو أرشد العلوي (22 عاما).

وبالنسبة لمنتخب الكويت فيبلغ متوسط اعمار لاعبيه 25.7 عام، وأكبر لاعبيه هو بدر جمال (33 عاما)، وأصغرهم إبراهيم كميل (20 عاماً).

ويبلغ متوسط أعمار لاعبي منتخب العراق، مستضيف البطولة، 24.9 عام، ويبلغ عمر أكبر لاعبيه جلال حسن حارس المرمى 31 عاما، أما أصغر لاعبيه فهو الأي فاضل (19 عاما).

ويعد المنتخب اليمني هو ثالث أقل معدلات الأعمار في "خليجي 25" والذي يبلغ 24.2 عام، وأكبر لاعبيه هو مدير عبد ربه (33 عاما) وأصغرهم هو عماد حمود الجديمة (19 عاما).

ويقل معدل متوسط الأعمار بالنسبة للمنتخبين القطري والسعودي، حيث يغلب على تشكيلتيهما وجود لاعبين من المنتخب الأولمبي، ففي المنتخب القطري، يبلغ متوسط أعمار لاعبيه، 23.6 عام، وأكبر لاعبيه هو إسماعيل محمد( 32 عاما) وأصغرهم جاسم جابر (20 عاما).

ويقل المنتخب السعودي عن هذا المعدل، حيث يبلغ متوسط أعمار لاعبيه 23.1 عام، ليكون هو أقل معدل أعمار في "خليجي 25"، وأكبر لاعبيه هو رياض شراحيلي (29 عاما)، أما أصغرهم فهو مصعب الجوير (19 عاما).

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