المواعيد والمباريات ونظام البطولة.. كل ما تريد معرفته عن "خليجي 25"

المصدر: وام

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تتجه أنظار جماهير كرة القدم العربية، والخليجية خاصة، إلى الملاعب العراقية بمدينة البصرة لمتابعة منافسات كأس الخليج العربي في نسختها الـ25، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتُقام البطولة بمشاركة 8 منتخبات، هي الإمارات، والسعودية، وعمان، واليمن، وقطر، والبحرين، والكويت، بجانب العراق البلد المضيف.

وفي السطور التالية تستعرض وكالة أنباء الإمارات / وام / كل المعلومات الخاصة بالحدث المرتقب "خليجي 25" .

- ضربة البداية..

ضربة البداية في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" تنطلق في 6 يناير بالمباراة الافتتاحية التي تجمع بين منتخبي العراق وعمان على ملعب البصرة الدولي.

وتستمر منافسات دور المجموعات حتى يوم الجمعة 13 يناير، ثم بعدها تحصل المنتخبات المتأهلة إلى نصف النهائي على راحة لمدة يومين "السبت والأحد" .

ويُقام الدور نصف النهائي من البطولة يوم الاثنين 16 يناير، في حين تقام المباراة الختامية مساء الخميس 19 من الشهر نفسه.

وتجمع المباراة الافتتاحية للبطولة بين منتخبي العراق وعمان يوم الجمعة المقبل، 6 يناير 2023.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

- 4 فرق..

وتم توزيع المنتخبات المشاركة في كأس الخليج العربي على مجموعتين، تضم كل منهما 4 فرق.

المجموعة الأولى تضم منتخبات السعودية والعراق وعمان واليمن، وفي الثانية تجمع كلًا من قطر والبحرين والإمارات والكويت.

- نظام البطولة..

وتخوض المنتخبات المشاركة مرحلة المجموعات بنظام الدوري، إذ يتأهل المتصدر من كل مجموعة إلى المربع الذهبي مباشرة.

ويلتقي متصدر كل مجموعة مع وصيف الأخرى في دور الأربعة، والفائز من المباراتين يتأهل إلى النهائي.

- الأكثر تتويجًا..

نجحت 7 منتخبات في اعتلاء منصة التتويج باللقب على مدار السنوات الماضية، ويتصدر القائمة المنتخب الكويتي صاحب الألقاب الـ10.

وفي المركز الثاني تتساوى 3 منتخبات بـ3 ألقاب لكل منها، هي السعودية وقطر والعراق، ثم الإمارات وعمان بلقبين لكل منهما، والبحرين بلقب وحيد.

وعلى صعيد الوصافة، يتربع المنتخب السعودي على صدارة الأكثر حصولًا على المركز الثاني والميدالية الفضية، وذلك في 7 نسخ سابقة آخرها عام 2019، بعد الخسارة من البحرين في المباراة النهائية بهدف دون رد.

- ملاعب خليجي 25..

ويحتضن العراق منافسات البطولة على ملعبين، أولهما هو استاد البصرة الدولي الذي يتسع لاستقبال نحو 60 ألف متفرج.

والملعب الثاني في خليجي 25 هو استاد الميناء، الذي يتسع لاستقبال 30 ألف متفرج.

- أبرز النجوم..

وتشهد البطولة حضور عدد كبير من أبرز نجوم كرة القدم الخليجية، منهم خالد عيسى وعلي خصيف ويحيى الغساني من منتخب الإمارات، ومشعل برشم ومحمد مونتاري من قطر، وكميل الأسود وعلي مدن من المنتخب البحريني.

المنتخب السعودي يخوض البطولة بمجموعة من الأسماء الواعدة أيضًا، مثل زياد الصحفي ومصعب الجوير وتركي العمار وسميحان النابت، بالإضافة إلى جلال حسن ومصطفى ناظم وعلاء عباس من العراق، وبدر طارق وسلطان العنزي من الكويت.

على صعيد آخر، تشهد البطولة غياب عدد من الأسماء البارزة، على رأسها المخضرم علي مبخوت مهاجم منتخب الإمارات وهداف النسخة الماضية من البطولة في 2019 برصيد 5 أهداف، بجانب الأسطورة الكويتي بدر المطوع.



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