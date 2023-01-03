البصرة جاهزة لانطلاقة منافسات "خليجي 25"

المصدر: وام

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تواصل مدينة البصرة العراقية استعداداتها لانطلاق بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25" والمقرر لها من 6 إلى 19 يناير الجاري بمشاركة 8 منتخبات.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ بطولات كأس الخليج العربي، التي تقام فيها البطولة في مدينة ليست هي عاصمة الدولة المستضيفة، علماً أن العراق سبق وأن استضافتها عام 1979 في العاصمة بغداد، وتوج بلقبها المنتخب العراقي.

وتتضافر الجهود الحكومية في العراق، وفي مدينة البصرة تحديداً لإنجاح هذا الحدث الكروي الخليجي الكبير.

وكان اتحاد كأس الخليج قد سبق واعتمد ملعبي البصرة الدولي، الشهير بـ"جذع النخلة" والمستوحى تصميمه من جذع شجرة النخل التي تشتهر بها مدينة البصرة، والذي افتتح عام 2013 (سعة 60 ألف متفرج) ويقام عليه حفل افتتاح البطولة، وملعب الميناء الذي افتتح رسميا في ديسمبر 2022، (30 ألف متفرج) لإقامة مباريات خليجي 25.

ويقع هذان الملعبان داخل محيط المدينة الرياضية في البصرة التي تضم أيضاً مركزاً طبياً متطوراً ومجموعة فنادق حديثة لإسكان المنتخبات، وملعباً للتدريب ومراكز تجارية وترفيهية. وبلغت كلفة تنفيذ المدينة الرياضية ما يقارب مليار دولار.

وعلى صعيد الاطمئنان على جاهزية جميع المرافق الرياضية، تفقد عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، رئيس اللجنة المنظمة لخليجي 25، مساء أمسِ الاثنين، الفنادق المخصصة لسكن الوفود التي ستقيم في مدينة البصرة وكذلك خيمة الإعلاميين وملعب الميناء الأولمبي ومنظومة تقنية حكم الفيديو (فار) والتي ستطبق في البطولة.

كما أعلن رياض هادي عضو المكتب الإعلامي لاتحاد الكرة العراقي إن المركز الإعلامي يعد من أولويات عمل اللجنة المنظمة للبطولة باعتبار الإعلام هو واجهة البطولة.

وأوضح انه تم إعداد 3 قاعات للمؤتمرات، حيث سيكون المركز الرئيس في فندق مناوي باشا والثاني في ملعب الميناء والأخير في ملعب المدينة الرياضية في البصرة.

كما أوضحت اللجنة المنظمة أن افتتاحية كأس خليجي 25 ستكون مميزة عن كل النسخة السابقة لبطولات كأس الخليج، وستضاهي كبريات البطولات العالمية، خاصة بعدما تم الإعلان عن إحياء الفنانين كاظم الساهر ورحمة رياض حفل افتتاح البطولة مساء يوم الجمعة المقبل.



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