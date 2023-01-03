كريستيانو رونالدو يجتاز الكشف الطبي مع النصر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اجتاز البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، الفحص الطبي بنجاح بأحد المراكز الطبية بمدينة الرياض.

وكان النصر السعودي أعلن تعاقده مع رونالدو في صفقة انتقال حر بعقد يمتد حتى عام 2025.

ونشر رونالدو صورة له بعد إجراء الفحص الطبي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وكتب عليها: "الفحص الطبي تم".

ومن المقرر أن يقدم رونالدو لاعباً للنصر السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك أمام جماهير النادي السعودي.

وحظي رونالدو باستقبال خاص في الرياض حيث ملأت صوره الشوارع من كل جانب، مع عبارة هلا رونالدو.

وكان رونالدو وصل للأراضي السعودية، أمس الإثنين، للانضمام لنادي النصر، الذي وقع معه موسمين ونصف، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

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