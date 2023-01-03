تفاصيل برنامج حفل تقديم رونالدو في ملعب مرسول بارك

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يستقبل ملعب مرسول بارك، حفل تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مساء اليوم الثلاثاء.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن برنامج حفل تقديم رونالدو سيتضمن كلمة للاعب، وكلمة لمسلي آل معمر رئيس نادي النصر، يرحب خلالها بانضمام النجم البرتغالي لصفوف ناديه، ويتم بعدها عرض مراسم التوقيع، ويختتم الحفل بفقرة غنائية للمطرب السعودي عايض.

ويقوم رونالدو صاحب الـ 37 عاما بتوزيع الكرات على الجماهير الحاضرة في مدرجات مرسول بارك، خلال الحفل الذي ينطلق في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتهافتت الجماهير على شراء تذاكر حفل تقديم رونالدو، إذ تجاوز الإقبال سعة ملعب مرسول، الذي يسع لحضور 25 ألف متفرج.

وحظي رونالدو باستقبال خاص في الرياض حيث ملأت صوره الشوارع من كل جانب، مع عبارة هلا رونالدو.

وكان رونالدو وصل للأراضي السعودية، أمس الإثنين، للانضمام لنادي النصر، الذي وقع معه موسمين ونصف، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

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