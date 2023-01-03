بعد رونالدو.. صفقات النجوم العالمية تغزو الدوري السعودي

المصدر: وكالات

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أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، أن هناك خطة تتمثل في دعم أندية الدوري السعودي، لإبرام صفقات مع نجوم عالمية قريباً، على غرار كريستيانو رونالدو الذي انتقل مؤخراً إلى صفوف النصر.

وقال عبدالعزيز: "سندعم بقية أنديتنا لإبرام صفقات نوعية مع نجوم عالمية قريباً، وأهلاً بكريستيانو في بيته الجديد، أهلاً به في الدوري السعودي للمحترفين".

وعلّق رودي جارسيا مدرب النصر قائلاً إن التعاقد مع رونالدو كان خطوة كبيرة للأمام بالنسبة للكرة السعودية، وأضاف جارسيا الذي سبق له تدريب ليل وروما وأولمبيك مرسيليا وأولمبيك ليون: "التعاقد مع لاعب بحجم رونالدو يعد حدثاً استثنائياً وسيساهم في تطوير كرة القدم السعودية، سعداء بوصوله وانضمامه إلينا".

وتابع: "الهدف الأول هو العمل حتى يتمكن من التكيف مع فريقنا، والاستمتاع باللعب مع النصر، وامتاع الجماهير".

وسجل رونالدو (37 عامًا) 819 هدفاً في مسيرته، ويمثل وصوله انقلاباً لكرة القدم في الدولة الخليجية، التي تتطلع إلى جلب المزيد من الأسماء الكبيرة إلى دوري المحترفين السعودي.

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