سعر تذكرة حفل تقديم كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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طرح نادي النصر السعودي خلال الساعات الماضية، تذاكر حضور حفل تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد النصر أن تذاكر حضور الحدث المرتقب الذي ينتظره عشاق النادي السعودي داخل المملكة، أصبحت متاحة بسعر يبلغ 15 ريالاً.

وأشار النصر إلى أن دخل حفل تقديم رونالدو، سيتم تخصيصه لصالح مؤسسة إحسان الخيرية.

ومن المنتظر انطلاق حفل تقديم رونالدو على ملعب مرسول بارك، في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات.

وكان النصر أعلن تعاقده مع رونالدو بعقد مدته موسمين ونصف ينتهي في 2025، في صفقة انتقال حر.

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