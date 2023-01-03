رغم انتقاله للسعودية.. حالة واحدة تمكن رونالدو من المشاركة في دوري الأبطال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد يتمكن من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، على الرغم من انتقاله للدوري السعودي عن طريق بوابة نادي النصر.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، هناك بند في عقد رونالدو مع النصر السعوي، يسمح لرونالدو باللعب في دوري أبطال أوروبا، حال تأهل نادي نيوكاسل للبطولة القارية، خاصة أن كلا الناديين مملوكين لصندوق الاستثمار السعودي، وهو ما سيسهل الأمر بشأن انتقال رونالدو للنادي الإنجليزي، للعب بطولته المفضلة دوري الأبطال.

وكان رونالدو يسعى للرحيل عن صفوف ناديه السابق مانشستر يونايتد الصيف الماضي، والانتقال إلى أي فريق مشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما فشل الشياطين الحمر في احتلال مركز يؤهله للمشاركة في البطولة.

وحقق رونالدو العديد من الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا على مدار تاريخه، ومازال النجم البرتغالي يسعى لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية.

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