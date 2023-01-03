استبعاد 4 لاعبين من صفوف «الأزرق»

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

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يختتم منتخب الكويت الأول لكرة القدم تدريباته مساء اليوم في الكويت، على أن يتوجه غداً إلى البصرة للمشاركة في منافسات خليجي 25، التي ستقام خلال الفترة من 6 حتى 19 يناير الجاري ضمن المجموعة الثانية التي تضم قطر والإمارات والبحرين، بعدما أعلن الجهاز الفني والإداري قائمة الأزرق رسمياً والتي تضم 23 لاعباً بعد استبعاد حمد حربي للإصابة ويعقوب الطراروة وعبدالعزيز مروي وسبقهم عبدالعزيز وادي، وتم ضم محمد خالد المدافع الأيسر، ليصبح الشكل النهائي للقائمة: ضاري العتيبي، بدر الصعنون، سليمان عبدالغفور، حمد القلاف، مشاري غنام، بدر جمال، فهد الهاجري، سلطان العنزي، حسن حمدان، خالد إبراهيم، عبدالله فهد، بدر طارق، علي خلف، مهدي دشتي، فواز عايض، أحمد الظفيري، مبارك الفنيني، عيد الرشيدي، محمد باجية، شبيب الخالدي، إبراهيم كميل، فيصل زايد، محمد خالد. وجاءت الاختيارات بعدما استعرض البرتغالي بينتو النتائج التي خرج بها عقب لقاء العراق الودي.

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