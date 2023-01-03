يونس محمود يحفز «أسود الرافدين»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يونس محمود، بلاعبي المنتخب العراقي، في مقر إقامتهم في البصرة، برفقة أعضاء المكتب التنفيذي، من أجل تحفيز اللاعبين للمهمة المقبلة في «خليجي 25»، والاطمئنان على جاهزيتهم الفنية والمعنوية.

وحثَّ يونس محمود، لاعبي المنتخب على استثمار فرصة استضافة العراق لبطولة خليجي 25، بين أرضه وجماهيره، لتكون عاملاً وسلاحاً مهماً في المُضي قدماً في البطولة، وإنها فرصة حقيقيّة لهذا الجيل، بأن يحظى بهذا الدعم والاهتمام من أعلى المستويات الحكوميّة والمؤسسات الرياضيّة، حيث لم يستضف العراق كأس الخليج منذ عام 1979، وإن الجميع متكاتف وحريص على مدار الأيام الماضية، ويقدم كل ما يمتلك، بداية من رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، وأعضاء المكتب التنفيذي، إلى اللجان العاملة من أجل إنجاح البطولة من جهة، ونجاح المنتخب من جهة أخرى، متمنين أن يكون عام 2023 عام عودة الكرة العراقيّة، وأن يكون بداية الانطلاقة نحو التحضير والاستعداد الأمثل للوصول إلى كأس العالم 2026.

من جهته، قال مهدي كريم المدير الإداري للمنتخب العراقي: سيتم الإعلان اليوم عن القائمة النهائية للمنتخب العراقي، الذي سيخوض غمار بطولة كاس الخليج.‏

وأضاف مدير المنتخب العراقي، أن القائمة قد تشهد دخول عناصر جديدة من المحترفين في حال الحصول على موافقات أنديتهم الأوروبية، مشيراً إلى أن «اتحاد الكرة أرسل أكثر من 19 خطاباً إلى جميع الأندية التي يحترف فيها بعض اللاعبين المهمين، مثل: زيدان إقبال لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وكاردو صديق لاعب كريستال بالاس، وألكسندر أوراها لاعب كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، وغيرهم من اللاعبين المميزين».

وتابع: «بعد جهود حثيثة بذلت من قبل رئيس اتحاد الكرة، تم التواصل مع رئيس الاتحاد القطري، الذي سهّل مهمة انضمام كل من أيمن حسين المحترف في صفوف المرخية، وأمجد عطوان لاعب فريق الشمال لصفوف المنتخب، حيث سينضمان للمنتخب خلال الساعات المقبلة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز