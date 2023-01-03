النصر السعودي يقدم رونالدو على طريقة ريال مدريد الليلة

المصدر: (الرياض - وكالات)

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يقدّم نادي النصر السعودي، الليلة، بحضور 30 ألف مشجّع، نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في استاد «مرسول بارك» بالرياض، وهو يرتدي زي «العالمي»، ويلتقط صور «سيلفي» مع الجماهير، وسيتم استقبال رونالدو على طريقة ريال مدريد، في حفل استقبال كريستيانو رونالدو عام 2009، بملعب «سانتياغو برنابيو»، وسيشهد حفل تقديم اللاعب شخصيات نصراوية بارزة، ومن المنتظر نقل تدريبات النصر إلى استاد «مرسول بارك»، ليكون متاحاً للجماهير متابعة رونالدو مع الفريق للمرة الأولى.

واعتبر النصر بطل الدوري السعودي 9 مرات، آخرها في 2019، صفقة رونالدو بمثابة كتابة فصل تاريخي جديد.

وكتب النادي في بيان «بوجود رونالدو سنمضي قدماً، لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية، وللأجيال القادمة، وشهدت عملية بيع قمصان النصر الأساسية والاحتياطية إقبالاً غير مسبوق بعد الإعلان عن الصفقة».

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