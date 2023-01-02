المنتخب الكويتي يعلن قائمة لاعبيه المشاركين في "خليجي 25"

المصدر: وام

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أعلن الجهاز الفني للمنتخب الكويتي الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب البرتغالي روي بينتو، قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي " خليجي 25" والتي تنطلق يوم 6 يناير الجاري وتستمر حتى 19 من الشهر نفسه في مدينة البصرة العراقية.

وتضم القائمة 23 لاعبا هم ضاري العتيبي، وسليمان عبد الغفور، وبدر الصعنون، ومحمد النصار، ومهدي دشتي ومشاري غنام، ومحمد باجية، ومبارك الفنيني، وفيصل زايد، وفواز عايض، وفهد الهاجري، وعيد الرشيدي، وعلي خلف، وعبد الله الفهد، وإبراهيم كميل، وأحمد الظفيري، وشبيب الخالدي، وسلطان العنزي، وخالد محمد إبراهيم، وبدر جمال، وحمد القلاف، وحسن حمدان، وبدر طارق.

ويتواجد المنتخب الكويتي ضمن المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي والتي تضم كل من منتخبات الإمارات والبحرين وقطر.

ويفتتح منتخب الكويت مشواره في البطولة بمواجهة منتخب قطر يوم السبت المقبل 7 يناير.

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