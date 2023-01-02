المنتخب السعودي يدشن تدريباته استعدادا للمشاركة في " خليجي 25"

المصدر: وام

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دشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم، تدريباته ضمن المعسكر الإعدادي المقام في مدينة الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي " خليجي 25" والتي تقام خلال الفترة من 6 - 19 يناير الجاري ، بمشاركة 8 منتخبات على ملاعب مدينة البصرة العراقية.

وتضم قائمة المنتخب السعودي لكأس الخليج 23 لاعبا هم : نواف العقيدي، عبدالباسط هوساوي، محمد العبسي، مدالله العليان، محمد أبو الشامات، أحمد بامسعود، حسين الصبياني، زياد الصحفي، مشعل الصبياني، ريان حامد، قاسم لاجامي، رياض شراحيلي، فيصل الغامدي، عوض الناشري، نايف مسعود، مصعب الجوير، سعد الناصر، حسين العيسى، سميحان النابت، تركي العمار، أحمد الغامدي، رائد الغامدي، محمد مران.

وتغادر بعثة المنتخب السعودي إلى العراق يوم 4 يناير الجاري.

ويفتتح مشاركته في كأس الخليج العربي، بمواجهة منتخب اليمن يوم الجمعة المقبل 6 يناير، على أن يخوض يوم الإثنين 9 يناير مباراته الثانية أمام منتخب العراق، والثالثة يوم الخميس 12 يناير أمام منتخب عمان.



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