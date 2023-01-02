مدربو "خليجي 25" .. 7 أجانب وخليجي والمدرسة البرتغالية أغلبية

المصدر: وام

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تضم تشكيلة مدربي المنتخبات الخليجية لكرة القدم المشاركين في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25"، مجموعة متنوعة من المدربين أصحاب الخبرة والشباب المواطنين والأجانب الذين يقودون منتخباتهم بطموحات كبيرة في هذا المحفل الكروي الخليجي.

وتستضيف مدينة البصرة العراقية بطولة "خليجي 25" خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير الجاري، بمشاركة 8 منتخبات هي الإمارات، والعراق "البلد المضيف"، والسعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، وعمان واليمن.

وتضم قائمة مدربي المنتخبات المشاركة 7 مدربين أجانب، علاوة على مدرب خليجي وحيد، هو سعد الشهري (47 عاماً) المدير الفني للمنتخب السعودي، الذي يخوض منافسات هذه البطولة بتشكيلة يغلب عليها العناصر الشابة في ظل غياب لمعظم عناصر المنتخب السعودي الأول الذي شارك في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

ويعد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا (47 عاما) المدير الفني لمنتخب الإمارات، والذي تولى مهمته في فبراير 2022، هو المدرب الوحيد الذي ينتمى إلى مدرسة أمريكا اللاتينية والأرجنتينية تحديداً، في "خليجي 25"، في ظهوره الخليجي الأول مع منتخب الإمارات.

ويستحوذ المدربون البرتغاليون على نصيب الأسد في المشاركة بخليجي 25، من خلال تواجد 3 مدربين يحملون جنسية المدرسة الكروية الأوروبية، يتقدمهم البرتغالي هيليو سوزا، (53 عاماً) مدرب منتخب البحرين، حامل لقب النسخة الأخيرة "خليجي 24" والذي يشارك في نسخته الثانية على التوالي من كأس الخليج مع منتخب البحرين.

ويقود منتخب الكويت أيضا البرتغالي روي بينتو (50 عاماً) والذي تعاقد معه الاتحاد الكويتي لكرة القدم في نوفمبر الماضي، لتكون “خليجي 25” هي أول مهمة رسمية له مع المنتخب الكويتي.

وينضم لقائمة المدربين البرتغاليين المشاركين في "خليجي 25" برونو بينيرو (46 عاماً) المدير الفني لمنتخب قطر، والذي يشارك أيضا في هذه البطولة بتشكيلة مطعمة ببعض عناصر المنتخب الأول الذي شارك في نهائيات كأس العالم 2022.

كما تضم قائمة المدربين المشاركين من المدرسة الأوروبية الإسباني خيسوس كاساس (50 عاماً) المدير الفني لمنتخب العراق، مستضيف البطولة، والذي عمل مدربا مساعدا لمنتخب إسبانيا الأول خلال الفترة من 2018 إلى 2022، والذي تولى مهمته في نوفمبر الماضي.

ويعد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش( 69 عاماً) ، المدير الفني للمنتخب العماني، هو أكبر المدربين سناً في البطولة، وهو صاحب خبرة تدريبية كبيرة ويعرف الكرة الخليجية جيداً من خلال توليه مسؤولية تدريب عدد من الأندية الخليجية على مدار السنوات الماضية.

فيما يعد التشيكي ميروسلاف سكوب (57 عاماً) المدير الفني لمنتخب اليمن هو أحدث المدربين المنضمين إلى "خليجي 25" حيث عاد لتولي مسؤوليته في ديسمبر الماضي، وسبق وأن قاد منتخب اليمن خلال عامي 2014 و2016، كما سبق وأن تولى تدريب منتخب البحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 23" التي أقيمت في الكويت 2017، ليكون هو والبرتغالي هيليو سوزا، الوحيدين اللذين سبق لهما المشاركة في كأس الخليج.

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