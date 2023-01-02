حكم نهائي كأس العالم 2022 يظهر في الدوري المصري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، هوية طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، في بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم تحكيم بولندي مكون من سيمون مارتشينياك حكماً للساحة، ورادوسلاف سبيكا مساعد أول، وآدم ميشيل كوبيك مساعد ثان، ومحمد معروف حكماً رابعاً، وتوماس موسيال حكماً لتقنية الفيديو، وتوماس ماكلياك مساعداً له.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الإثنين، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، فيما يأتي بيراميدز في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

يذكر أن مارتشينياك أدار المباراة النهائية لكأس العالم 2022، بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، التي انتهت لصالح التانغو بفضل ركلات الترجيح.

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