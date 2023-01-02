خطوة واحدة تفصل رونالدو عن المشاركة مع النصر السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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مازالت هناك خطوة واحدة أمام مسؤولي النصر السعودي، لابد من اجتيازها، حتى يتسنى للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المشاركة مع فريقه الجديد، في المباريات الرسمية.

ولن يحق لرونالدو المشاركة مع النصر في أي مباراة إلا بعد تسجيله في قائمة أجانب الفريق السعودي، المكتملة في الوقت الحالي، وهو ما يجعل إدارة النصر مجبرة على التخلي عن لاعب أجنبي لتسجيل رونالدو، ومشاركته مع النصر في المباريات المقبلة.

وهناك حلين أمام إدارة النصر السعودي، يتمثل الأول في بيع أحد اللاعبين الأجانب في الميركاتو الشتوي الجاري، أو فسخ التعاقد مع واحد منهم مع تحمل التكاليف المالية الناتجة عن هذه الخطوة.

وتضم قائمة أجانب النصر السعودي حالياً، كل من:

دافيد أوسبينا (حارس مرمى)، ألفارو غونزاليز، لويس غوستافو، غيسلان كونان، بيتي مارتينيز، أندرسون تاليسكا، فينسنت أبو بكر، جلال الدين ماشاريبوف.

يذكر أن نادي النصر أتم تعاقده مع رونالدو خلال الأيام القليلة الماضية، بعد مفاوضات تمت بين النجم البرتغالي ورئيس النادي السعودي مسلي آل معمر.

ووقع رونالدو مع النصر لمدة موسمين ونصف، نظير حصوله على 500 مليون يورو، عبارة عن مستحقات سنوية، ومكافآت وحوافز حسبما أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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