مهاجم صريح أم جناح.. مركز كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ الجهاز الفني لفريق النصر السعودي، إعادة ترتيب أوراقه بخصوص تشكيل الفريق خلال المباريات المقبلة، بعد إتمام صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وهناك خطتين أمام الفرنسي رودي جارسيا مدرب النصر السعودي، يحضر لهما بناء على المركز الذي سيدفع فيه برونالدو، الأولى تتمثل في الاستفادة من النجم البرتغالي في مركز الجناح، وهو المركز الذي يفضله رونالدو بشكل كبير، على أن يعاونه في نفس المركز ثنائي النصر سامي النجعي وتاليسكا، ويشغل وقتها الكاميروني فينسيت أبوبكر مركز المهاجم الصريح.

وتتمثل الخطة الثانية في الاعتماد على رونالدو بمركز المهاجم، سواء بمفرده أو الدفع بأبوبكر مهاجم ثان بجانبه، على أن يفاضل جارسيا وقتها بين الثنائي سامي النجعي وعبدالرحمن غريب للدفع بواحد منهما في خط الوسط، مع الثلاثي لويس غوستافو وعبدالله الخيبري وأندرسون تاليسكا.

تشكيل النصر السعودي (حال الدفع برونالدو في مركز الجناح)

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: غيسلان كونان، ألفارو غونزاليز، عبدالإله العمري، سلطان الغنام

خط الوسط: لويس غوستافو، عبدالله الخيبري، سامي النجعي، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو

خط الهجوم: فينسنت أبوبكر

تشكيل النصر السعودي (حال الدفع برونالدو في مركز الهجوم)

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: غيسلان كونان، ألفارو غونزاليز، عبدالإله العمري، سلطان الغنام

خط الوسط: لويس غوستافو، عبدالله الخيبري، سامي النجعي (عبدالرحمن غريب)، أندرسون تاليسكا

خط الهجوم: فينسنت أبوبكر، كريستيانو رونالدو

يذكر أن نادي النصر أتم تعاقده مع رونالدو خلال الأيام القليلة الماضية، بعد مفاوضات تمت بين النجم البرتغالي ورئيس النادي السعودي مسلي آل معمر.

ووقع رونالدو مع النصر لمدة موسمين ونصف، نظير حصوله على 500 مليون يورو، عبارة عن مستحقات سنوية، ومكافآت وحوافز حسبما أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز