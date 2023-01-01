لا مستحيل مع العالمي.. قريباً مودريتش وراموس مع رونالدو في النصر

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

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باتت كلمة المستحيل من المفردات التي لا مكان لها في قاموس نادي النصر السعودي «العالمي» بعد أن نجح في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة وصفت بالتاريخية، ويريد أن يواصل الصدمة العالمية بضم الثنائي مودريتش وراموس.

أغرب من الخيال

قصة نادي النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو بدأت بتقارير إعلامية معظمها من وسائل إعلام إسبانية تؤكد أن النجم العالمي البرتغالي كريستيانو رونالدو في طريقه إلى توقيع عقد تاريخي مع نادي النصر.

سيناريو مكرر

الأمر ذاته بات يتكرر في الإعلام الإسباني بنشر تقارير عن انتقال قريب لمودريتش وراموس للانضمام إلى رونالدو في نادي النصر السعودي الأيام المقبلة.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية فإن نادي النصر السعودي يريد ضم المدافع المخضرم سيرجيو راموس، ليجتمع بزميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو.

وأشارت ماركا إلى أن النصر ينتظر وصول رونالدو وإتمام التعاقد في أول أيام 2023، ثم مواصلة مشروعه الضخم بضم نجوم لامعين آخرين، مثل راموس.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي النصر يحاولون إقناع راموس «36 عاماً» بالانضمام للفريق في الصيف المقبل، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن النادي السعودي كان يريد جلب الكرواتي لوكا مودريتش، الصيف القادم، لكن اللاعب يريد الاستمرار في ريال مدريد حتى 2024 على الأقل. لكن محاولات ومفاوضات النصر متواصلة مع اللاعب.

نفي وتأكيد واقعي

وانتشرت الروايات، وتعددت الأحاديث، لكن النفي كان واضحاً من نادي النصر على لسان رئيسه، الذي نفى قبل يوم من التعاقد مع رونالدو كل ما تردد حول التعاقد معه (رد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي على أنباء التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشهر يناير، وقال آل معمر في تصريحات لوسائل الإعلام عقب مباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال، إن معظم ما ينشر في وسائل الإعلام بشأن صفقة انتقال رونالدو إلى النصر هو غير صحيح، ومجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة).

الثانية واقعة

ويبدو أن السيناريو سيتكرر بنفس المشاهد والروايات، ونجد الثنائي المدهش مودريتش وراموس مع رونالدو في نادي النصر السعودي، حتى ولو ظهر مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، ونفى أنباء التعاقد مع الثنائي العالمي مودريتش وراموس، وقال إن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام والصحافة حول مودريتش وراموس لا أساس له من الصحة، لأنها ستكون «الثانية واقعة، مثل واقعة رونالدو التي تمت رغم النفي»، لأنه وضح أن نادي النصر يقضي حوائجه بالكتمان.

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