حفل كبير منتظر.. موعد وصول رونالدو إلى السعودية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، موعد وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى السعودية لبدء مشواره رسمياً مع النصر، بعدما أعلن النادي السعودي قبل أيام عن الصفقة التي هزت الشارع الرياضي العالمي.

وبحسب بدر رافع مراسل قنوات "SSC"، فإن رونالدو سيصل إلى الرياض مساء اليوم الأحد، رفقة مسلي آل المعمر رئيس نادي النصر.

ومن المقرر أن يرتدي رونالدو رقمه المفضل مع النصر (7)، الذي كان يرتديه الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، على أن يحصل الأخير على رقم 77.

ويمتد عقد رونالدو مع النصر لمدة عامين ونصف، إذ يستمر حتى 30 يونيو 2025، ويحصل النجم البرتغالي بموجبه على مبلغ 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

موعد ومكان تقديم رونالدو إلى الجماهير ووسائل الإعلام السعودية

ويستعد مسؤولو نادي النصر السعودي، لتقديم صفقة رونالدو التي تعتبر الأهم في تاريخ النادي والكرة السعودية بشكل عام.

وبحسب ما ذكرته تقارير سعودية، فإنه سيتم تقديم رونالدو للجماهير ووسائل الإعلام على ملعب مرسول بارك، بعد وصوله بيوم واحد، أي في حال وصوله بالفعل إلى السعودية اليوم الأحد، سيكون موعد تقديمه غداً الإثنين، أو الثلاثاء على أقصى تقدير.

وفاز النصر الخميس الماضي، على الخليج بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري السعودي، وجاء هدف العالمي عن طريق لاعبه الكاميروني فينسنت أبو بكر.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي حالياً برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة عن الشباب الذي يحتل الوصافة.

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