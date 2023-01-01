معسكر القاهرة يجهّز اليمن

المصدر: (دبي - البيان)

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أنهى المنتخب اليمني الأول لكرة القدم، معسكره الذي أقامه بالقاهرة، وتوجهت البعثة إلى مدينة البصرة، للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي، في نسختها الخامسة والعشرين.

وأعلن التشيكي ميروسلاف سكوب، المدير الفني للمنتخب اليمني، الاستغناء عن اللاعبين: حمزة محروس (للإصابة)، علي العامري، محمد السقطري، منيف جسار، عبد الجبار العبادي، المحترف في صفوف ناترس السويسري، بعد أن استغنى في وقت سابق عن محسن قراوي.

وسيعتمد المدرب سكوب في «خليجي 25»، على مجموعة من اللاعبين الذين اختارهم وفق رؤيته الفنية بعد معسكر القاهرة، وأبرزهم اللاعبين المحترفين، وهم: عبد الواسع المطري (الاتحاد العماني)، أحمد السروري (فلومنينسي البرازيلي)، حمزة الصباح (التحدي الليبي)، أيمن الهاجري (نوروز العراق)، ناصر محمدوه (نفط الوسط العراق)، أحمد ماهر (المحلة مصر)، علي ناصر (الرفاع البحريني).

وكان المنتخب اليمني، لعب ست مباريات ودية مع أندية من الدرجتين الثالثة والثانية والدوري الممتاز في مصر، عمد خلالها المدرب التشيكي سكوب إلى تجريب كل العناصر التي انضمت للمنتخب، في المعسكر الذي انطلق في الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي.

ويلعب المنتخب اليمني ضمن المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه: العراق (المضيف) والسعودية وعُمان، حيث يستهل مشواره بلقاء المنتخب السعودي، في السادس من يناير الجاري.

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