تغيير الملعب يشعل أزمة بين الأهلي وبيراميدز

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

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نجح مسؤولو النادي الأهلي المصري، في تغيير ملعب المباراة التي يخوضها فريق الكرة الأول أمام فريق بيراميدز، غداً، لصالح الجولة 11 من الدوري الممتاز، لتقام المباراة على استاد القاهرة بدلاً من استاد السلام، وذلك بعد شكوى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، من أرضية الملعب في وقت سابق، غير أن هذا القرار، جاء دون علم مسؤولي بيراميدز، الطرف الثاني للمباراة.

وفيما أوضح مسؤولو الأهلي، أن لجنة المباريات بالنادي، تتواصل مع الجهات القائمة على تنظيم المباراة، لتيسير عمليات دخول جماهير الفريق، واصطحاب أدوات التشجيع التي تم الاتفاق عليها بموافقة الجهات الأمنية، أبدى مسؤولو بيراميدز الدهشة من هذا القرار، بما يخالف لائحة رابطة الأندية.

وطالب بيراميدز باحترام اللوائح الصادرة عن رابطة الأندية قبل انطلاق الموسم، وأن يكون ذلك هو القاعدة التي لا يحيد عنها جميع أطراف المنظومة، وأن يكون الاستثناء في حالات الضرورة القصوى، وبدون اختلاف أو أفضلية لفريق على حساب الآخر.

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